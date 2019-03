El Consejo Provincial del Aceite de Oliva pretende frenar la bajada de precios

Este miércoles, el Palacio Provincial de la Diputación ha acogido la primera reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva después de haber finalizado la campaña oleícola. Será también la última que se celebrará antes de las elecciones municipales.

Durante la misma, se ha analizado la situación de la PAC y las nuevas circunstancias que se han puesto sobre la mesa, además del planteamiento de mantener el incremento de una PAC potente sin transferencia de rentas de unos territorios o cultivos a otros dentro de nuestro país. La misma opinión la ha mantenido en el programa 'Hoy por Hoy Jaén', en el que Reyes ha explicado las principales conclusiones de esta reunión.

Según ha explicado el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, también se ha abordado "la principal preocupación del sector en este momento que es el precio del aceite, por lo que se pretende estudiar las medidas que se pueden poner en marcha cuanto antes".

En el Consejo también se ha hablado sobre la escasez de lluvias en la provincia que, previsiblemente, "pondrá en riesgo la próxima campaña". Según Reyes, la Comisión de Desembalse de la CHG se reunirá el próximo día 2 de abril y "se espera que desde ese mismo día, que se aprueben los riegos extraordinarios, se den autorizaciones para que los regantes puedan aprovechar el agua de los cauces no regulados".

Ausencia de la consejera de Agricultura

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha sido invitada al Consejo, pero no ha podido asistir por problemas de agenda, algo que, desde UPA dicen no entender. Su secretario general, Cristóbal Cano, ha criticado duramente su ausencia y ha explicado que se trata de "la primera vez en la historia en la que un consejero no asiste a esta convocatoria".

La delegada del gobierno Andaluz, Maribel Lozano, también ha estado presente en el Consejo y ha asegurado que la Consejera de Agricultura, tras su última visita a Jaén, "se puso en contacto con el ministro de Agricultura para solicitar que se activara el almacenamiento privado", tal y como habían pedido las diferentes organizaciones agrarias de la provincia para frenar el descenso de los precios del aceite. Lozano ha querido destacar "la importancia de solucionar la problemática existente con los riegos".