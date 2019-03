Los jóvenes políticos entran en campaña

¿Firmamos o no firmamos la adenda con AVANT? El PP insiste en no firmar porque no incluye la estación intermodal ni la retirada de las vías de cercanías del tramo de costa, frente a San Gabriel. Eso sí, corre el riesgo de tener que afrontar los 15 millones de la deuda que le corresponde pagar al Ayuntamiento.

El PSPV advierte que no hacerlo supondría "un retroceso" para la ciudad, "volver al punto de partida e iniciar toda la tramitación, toda la negociación y todos los pasos dados este tiempo".

Y en esas estábamos cuando Ximo Puig ha propuesto conectar la estación del TRAM de Luceros con la estación ferroviaria de ADIF, un proyecto a cuatro años que costará 35 millones de euros.

"El Alicante del siglo XXI, por fin" (Pedro Ródenas), "¿Por qué esperan a la campaña electoral para vendernos la moto?" (Vicente Buades), "Ximo Puig vuelve a lo de siempre, a lanzar promesas electorales" (Miguel Ángel Bango). Vamos, que los jóvenes políticos lo tienen claro, han afilado sus argumentos y han entrado en campaña con todas las de la ley.

Estos son solo dos de los temas que hoy, Miguel Ángel Bango (PP), Pedro Ródenas (PSPV), Vicente Buades (Ciudadanos) y Carlos Arcaya han puesto sobre la mesa de El Abierto de Hoy por Hoy Alicante...