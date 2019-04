Los regantes podrían volver a salir a la calle

Aprojaén-Areda no descarta nuevas movilizaciones de los regantes. Esta semana se reunía en Sevilla la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y allí se decidían los riegos extraordinarios, un encuentro del que hace balance esta organización de agricultores. Asegura que no habrá autorizaciones para regar hasta que no lleguen las resoluciones de las que aún no se tienen noticias, a pesar de que se aseguró que se recibirían esta semana.

PETICIONES AproJaén-Areda pedía 1.500 metros cúbicos para el riego del olivar pero la CHG lo ha reducido a 1.350

El vicepresidente, Agustín Rodríguez, critica que las dotaciones no se ajustan a la realidad del sector, teniendo en cuenta que finalmente se le recorta el riego al olivar a 1.350 metros cúbicos por hectárea. Solicitaban 1.500 metros cúbicos tal y como sucedió en el 2016.

"El olivar lleva un mes de retraso, por eso se necesitan las autorizaciones inmediatamente" explica Rodríguez. Califica de "improvisada" la convocatoria de la Comisión de Desembalses del Confederación donde, según critica Rodríguez, faltaban puntos muy importantes en el orden del día.

Denunciaba que, si no se autorizan a través de la comisión permanente, el riego va a llegar tarde al campo lo que supondría un incumplimiento de la CHG con los agricultores. AproJaén-Areda informaba, a preguntas de Radio Jaén, que no aceptarán estas condiciones y que pelearán por unos riegos justos, sin descartar una nueva gran manifestación como la producida el 15 de marzo. Por todo esto, adelantaban que convocarán de nuevo una asamblea general para abordar las posibles acciones que llevarán a cabo.