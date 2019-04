Una editorial utiliza el escudo del águila para enseñar la Constitución a alumnos de 7 y 8 años

"Spain has a monarch and a constitucion", dice uno de los ejercicios que propone la editorial Oxford University Press en el contenido que ofrece a los alumnos de 2º de Primaria en la asignatura de Social Science. Son niños de 7 y 8 años a los que se explica la constitución, la monarquía o el parlamento, en inglés, en colegios bilingües de la Comunidad de Madrid. La monarquía se explica con la imagen de un hombre con corona; la constitución con la imagen de la primera carta magna tras el franquismo, que data de 1978 y en la que aparecía el águila de San Juan, un escudo constitucional en sentido estricto aunque vinculado al franquismo. Sin más. No se explica a los alumnos por qué ese águila aparece en la constitución. La editorial ha reconocido a la SER que puede que no haya sido la imagen más adecuada y que ya la han retirado en las nuevas ediciones de este manual.

Cadena Ser

La sorpresa ha sido importante entre las familias de los alumnos que se han encontrado con la imagen de esta primera constitución con el águila. Desde la FAPA Giner de los Ríos, la Federación de Asociación de Madres y Padres de alumnos de Madrid, aseguran que no comprenden como una y otra vez las editoriales caen en este tipo de errores. "No se potencia una memoria histórica democrática sino que se mantiene viva la historia de una España oscura", asegura Camiló Jené, presidente de la FAPA, en referencia a la imagen del águila que utiliza Oxford. "Se puede confundir al alumnado de esta edad", según Jené, que lamenta que ni siquiera se incluya una explicación de esa simbología para estos niños.

Esa primera constitución del nuevo régimen estaba presidida en su primera página por el animal que hasta entonces había sido el escudo del régimen franquista pero el águila que aparece no es exactamente igual que el que estuvo vigente hasta 1976. Un real decreto del año 1977 llevó a cabo una especie de 'lifting': bajo sus alas, y no al lado, aparecen las columnas de Hércules y la divisa "una, grande y libre", se coloca por encima del águila y no por detrás. Los historiadores consideran que, a pesar de los retoques, seguía siendo el escudo franquista ya que en esa fecha no existía aún más que una tímida orientación democrática. Esa primera versión tuvo, sin embargo, una vida muy corta. Estuvo vigente hasta 1981 cuando se promulgó una ley por la que se creaba el nuevo escudo.