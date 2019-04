Abre la muestra "'David Bowie wine experience'

El Museo Provincial del Vino, ubicado en el castillo de Peñafiel, acoge, desde este viernes y hasta el 16 de junio, la exposición “David Bowie wine experience” con la que festejar el 20 aniversario de la puesta en marcha de este centro museístico que depende de la Diputación de Valladolid.

La muestra, comisariada por Miguel Ángel Aparicio, reúne las piezas de Carlos Luxor y la diseñadora salmantina Carmen Carabias, dos apasionados fans y coleccionistas que llevan media vida sumergidos en el universo del camaleónico artista.

Se trata de una exposición que recorre a través de los vinilos, fotografías, libros, películas, carteles y trajes la trayectoria de este icono del rock.

La inauguración de la exposición contará además con un concierto de la banda tributo a David Bowie,Ziggy’s Project, inspirada en el disco ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’, publicado en 1972. Está integrada por Miguel Ángel Aparicio, Jesús Arranz, Israel Gómez, Rodrigo Izquierdo y Francisco Sánchez. s.

En la discografía de David Bowie no faltan las referencias al vino en temas como ‘The laughing gnome’, ‘Let me sleep beside you’, ‘Time’ o ‘Music is lethal’.

Además con motivo de esta muestra se va a poner a la venta una edición limitada de tres botellas de vino de tres Denominaciones de Origen de la provincia de Valladolid: Rueda, Ribera del Duero y Cigales.