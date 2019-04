La Unió de Llauradors lanza un mensaje positivo a favor de los productores valencianos frente a las materias activas de Sudáfrica

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ de Llauradors, asegura que van a lanzar un mensaje positivo a favor de los productores valencianos para hacer frente a las materias activas que se utilizan en Sudáfrica y no en la Unión Europea porque no cumplen los requisitos fitosanitarios. Así lo ha asegurado el secretario en la presentación del informe sobre las materias activas no autorizadas de pesticidas en la citricultura de la Unión Europea. En total, hay 305 materias activas, 62 se utilizan en Sudáfrica y aquí no, 10 son peligrosas y 3 extremadamente peligrosas, según el informe.

Peris señala que para no perjudicar al sector de la Comunitat, lo que harán será lanzar un mensaje positivo para los consumidores:

Peris reclama que las aduanas y los puertos de la Unión Europea sean más estrictos y haya más inspecciones por las plagas y enfermedades que pueden traer ciertos productos. Actualmente no entra ningún producto en España procedente de Sudáfrica. Además, destaca que el Puerto de Castellón puede ser perfecto para regular la mayor parte de productos que vengan de los países terciarios. También señala que para que se puedan diferenciar los productos locales de los de otros países se debe hacer un correcto etiquetado:

Respecto al cambio de los políticos en su discurso, antes a favor de Sudáfrica y ahora en contra, asegura Peris que se debe al trabajo que han hecho desde la Unió y que debe continuar esta alianza con las instituciones. Sepan que de momento, descartan movilizaciones desde el sector.

Por otra parte, Fernando Móner, el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, reclama más control a la UE, alianza con autoridades y potenciar el consumo local.