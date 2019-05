Jone Goirizelaia, candidata de EH Bildu a la alcaldía de Bilbao, entrevistada en Hora 14 Bizkaia

En la ronda de entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Bilbao, tras Samir Ladhou, de Goazen Ganemos Bilbao, Ana Viñals de Podemos-Ahal Dugu, Raquel González, del PP, Alfonso Gil, del PSE, hoy ha sido turno para Jone Goirizelaia, de EH Bildu.

Goirizelaia cree que su formación representa "un proyecto para la gente de Bilbao que les permita hacer su vida al 100% en sus barrios y en condiciones dignas". También sostiene que debe haber un "reforzamiento de los servicios sociales y una apuesta por la inclusión y la prevención".

Además, la candidata abertzale apunta a que el Bilbao actual es "muy bonito por fuera" , pero tiene "muchas desigualdades que van por barrios".

Al ser cuestionada por el acto de Albert Rivera esta mañana en Ugao, Goirizelaia se muestra sorprendida por que "un candidato que no se presenta listas electorales en Ugao y la mayoría de los pueblos de Bizkaia venga a hacer campaña y no venga ni con gente. Me parece que este señor no hace campaña por Ugao, sino por su partido y de cara a Madrid", opina.

En lo referente a la seguridad, distingue entre "seguridad y sensación de seguridad". Por ello, apuesta por una propuesta integral que incluye "una policía cercana, medidas de prevención y en contra de la exclusión".

"Tenemos que ser lo suficientemente fuertes para estar en el gobierno municipal. Le interesa a Bilbao y le conviene que EH Bildu esté en el Ayuntamiento", ha concluido.