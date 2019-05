"Vendemos guisos marineros de calidad, no anchoas a un euro"

La firma sanluqueña Conservas Senra, especializada en guisos marineros y productos de calidad, cumple nueve meses con presencia en las principales tiendas gourmet y abacerías de todo el país. Su producción ha pasado de 500 tarros mensuales a los 3.000 de la actualidad, pero aunque tienen margen para fabricar 30.000, quieren seguir con su crecimiento sostenido.

Fran Senra, su propietario, ha estado este jueves en nuestra sección enogastronómica semanal en el Hoy por Hoy, "Abocallena", y nos ha contado por ejemplo el acuerdo suscrito recientemente con Carrefour Market, una lìnea especializada en productos gourmet que ha abierto cuatro puntos en Madrid, uno más en Valladolid y otro en Castelldefels.

Fran piensa que "ojalá cuando vivía en Chicago o en Madrid pudiera haber tenido acceso a estos guisos marineros de nuestras madres". Estos, envasados en tarros de cristal, tienen una vida últil de cuatro a cinco años, y aunque les han pedido envases familiares de un kilo, por el momento se limitan a "un tarro, una ración".

Aunque los precios de la conservas se tiran muchas veces por el suelo, desde Senra insisten en que "la materia prima que utilizamos no es económica. Aceite de oliva Virgen Extra, manzanilla en rama, lo mejor del pescado, verduras de Sanlúcar... No es producto económico, porque los costes son los costes, no vendemos anchoas a un euro".