Badajoz Adelante reclama ante la Junta Electoral tras perder su concejal

La formación política Badajoz Adelante ha presentado un escrito ante la Junta electoral en que solicitan un nuevo escrutinio de los votos de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo porque, dicen, es "increible que haya tantos fallos a la hora del trasvase de los datos".

Así lo ha contado el líder de este partido de ámbito local, Antonio Manzano, en Hoy por Hoy Badajoz, donde ha afirmado que dudan no solo del trasvase de datos, sino también "de que no haya fallos en las actas". El problema, dice, es que "las papeletas se destruyen y ya no hay forma de comprobar si las actas están bien".

Esto sucede después de que, tras comprobar las actas de las votaciones, la Junta Electoral de Zona de las elecciones municipales de Badajoz dejara sin representación a Badajoz Adelante, cuyo concejal será para el PSOE. Badajoz Adelante ha obtenido tras esta corrección 3.326 votos, 164 menos que los logrados inicialmente tras los comicios del domingo, y se queda así a 105 votos de obtener representación.

Manzano asegura que están muy satisfechos con su trabajo porque, para un partido local, "es muy dificil entrar en el Ayuntamiento y se había conseguido con el trabajo hecho en los últimos cuatro años". No obstante, apunta que están "bastante frustrados" por este revés.