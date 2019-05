Optimismo socialista para llegar a un acuerdo con Ciudadanos

Optimismo socialista para llegar a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, confían en entenderse con la líder del partido naranja en la capital jiennense, María Cantos. Así lo ha dicho el candidato del PSOE, Julio Millán, durante una rueda de prensa para valorar los datos electorales del pasado domingo, donde se congratulaba de los magníficos resultados obtenidos en las urnas al conseguir 11 concejales y a muy pocos votos del décimo segundo, y tres más que en 2015.

Supone, decía Millán, un golpe de esperanza entre los vecinos y vecinas jiennenses que otorga una posibilidad real de "un cambio muy esperanzador, algo que la ciudad necesita por la apatía demostrada por el PP".

Recordamos que el PSOE de la capital pasa de 16.000 votos en 2015 a más de 19.000 en las últimas municipales y que ha ganado en siete de cada 10 mesas electorales. Ciudadanos ha crecido 2.100 apoyos, mientras que el PP pierde un tercio de su electorado pasando de 21.200 a 13.500 votantes. Esto demuestra que la ciudad, según Millán, ha hablado, gritando “alto y claro” que la capital necesita un cambio de rumbo.

Aseguran los socialistas que "Javier Márquez no tiene ganas de gobernar", a la vista de la práctica ausencia de campaña electoral y de que aún no se haya puesto en contacto con Cs que tienen la llave del gobierno municipal. Julio Millán llamó a María Cantos el pasado lunes y asegura no tener líneas rojas, por lo que no descarta un acuerdo de gobierno PSOE-Cs. Cree firmemente que las políticas municipales de los socialistas y de los 'naranjas' en la capital no distan tanto como para no llegar a acuerdos para un gobierno renovado.