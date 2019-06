Estela Carrera busca nuevos objetivos

La portera eldense de balonmano, Estela Carrera ha decidido cambiar Galicia por la Costa del Sol. Tras cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Mecalia Atlético Guardés, Estela ha aceptado el ofrecimiento de El Rincón Fertilidad Málagapara seguir jugando en la Liga Guerreras Iberdola.

Aprovechando el traslado, Estela Carrera está disfrutando de unos días con su familia en su Elda natal y ha pasado por el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER donde ha hecho repaso de las doce temporadas que lleva en la máxima competición del balonmano femenino español (cuatro en el desaparecido Ecociudad Gran Monóvar, cuatro en el Bm. Alcobendasy otras tantas en el Mecalia Atlético Guardés) desde que con 16 años debutará entre los grandes.

Estela Carrera / Cadena SER

Estela asegura que “de todo lo vivido en estos años, me quedo con la gente que he conocido porque eso es más importante que todos los títulos y éxitos que se puedan conseguir” y eso que la portera eldense ha sido internacional juvenil, júnior y absoluta con la Selección Española además de haber jugado la Challenge Cup, la EHF Cupy la previa de la Champions League después de proclamarse campeona de la Liga Guerreras Iberdola en 2017 con el Mecalia Atlético Guardés de José Ignacio Prades.

Después de reconocer que en sus inicios le motivó sobremanera que algunos pensaran que con su estatura no iba a tener futuro en el balonmano, mide 1,65 m, Estela Carrera recuerda que “en Elda no me sentí lo suficientemente valorada cuando era una niña a pesar de que me esforzaba al máximo y era una de las jugadoras que más se implicaba” lo que le obligó a “emigrar” a Monóvar donde dio el salto a la División de Honor.

Su fichaje por el club andaluz es para ella “una motivación especial para afrontar nuevos retos” y asegura que seguirá peleando por volver al combinado nacional.

La eldense está ilusionada con el proyecto que le ha presentado Pepa Moreno, presidenta de El Rincón Fertilidad Málaga, y considera que la competencia que tendrá en la portería con Alice Fernandes “Diva” y Marta Vidal “servirá para elevar el nivel porque cada una tenemos unas características distintas”.

De cualquier modo, en este impás entre el final de la temporada 18/19 y el comienzo de la 19/20, Estela Carrera quiere disfrutar de su familia, de su ciudad y de la fiesta de Moros y Cristianos que tiene a la vuelta de la esquina.