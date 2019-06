Jesús Mora: "El bien más preciado de una Denominación de Origen es el nombre de su marca"

En una entrevista en Hoy por Hoy Tarancón, dentro del espacio de "Vino, Cultura y Gastronomía con D.O. Uclés" hablamos con Jesús Mora, Coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), sobre la importancia de la protección de las marcas en el sector del vino.

Tal y como asegura Jesús Mora, "hay empresas que intentan aprovecharse de la reputación de los vinos con Denominación de Origen para poder vender más caro su productos. Un engaño al consumidor por que una empresa que no cumple los requisitos de esa zona de la D.O. transfiere una calidad al consumidor que no es la que el consumidor espera recibir, por lo que hay una usurpación que perjudica la imagen de los productos con Denominación de Origen".

Por su parte, Lola Núñez, gerente de la Denominación de Origen Uclés, ha resaltado la "gran labor" que realizan por parte de la CECRV con las 54 D.O. que la forman con el fin de facilitar las negociaciones y la comunicación tanto con los representantes nacionales como europeos.