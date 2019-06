Vidal estalla: "El Deportivo ha sacado lo peor de Tino Fernández"

Fernando Vidal ha protagonizado este jueves un contundente discurso contra Tino Fernández. El ex aspirante a dirigir el Dépor acusó a Fernández de haber manipulado las elecciones al consejo, de haber engañado a accionistas y de haber multiplicado la crispación social. Cree además que la elección del nuevo presidente es "inmoral" y considera que Zas no es otra cosa que "un daño colateral" tras la gestión de Tino.

Fernando Vidal explica el motivo de su convocatoria en querer "dar respuesta a la gente que delegó en Tino y que su intención no era lo que ocurrió". Sobre la conveniencia de hacer esta rueda de prensa a 60 horas del partido decisivo ante el Córdoba, Vidal se pregunta : "¿Qué es conveniente? ¿Lo es dimitir a siete jornadas de acabar una Liga?.

"No podemos tomar por tontos al deportivismo y hoy toca explicar qué ocurrió el 28 de mayo" , comenzó Vidal su alucición. El ex consejero comenzó su discurso criticando el comunicado de Tino Fernández en la junta. "Fue cuanto menos desafortunado y usó la política del ventilador", cree que el consejo anterior "perdió la oportunidad de salir como señores", afirma.

Pero el punto central de su queja fue el uso que dió Fernández a las acciones delegadas en él, que considera no debió haber utilizado para votar negativo a los rivales de Zas. "Nuestra candidatura fue la más apoyada por los accionistas", explica y cree que lo ocurrido en la junta fue "innmoral". Afirma que Paco Zas tiene una cifra ridícula para poder presidir el Deportivo y que sólo consigue llegar a la Plaza de Pontevedra por el apoyo del anterior presidente.

"Sale del club como un niño que pincha la pelota. Fue nefasto y veremos qué impacto tiene en la estabilidad del club", detaca Vidal quien asegura que Tino "ha mostrado una falta de respeto por el resto de accionistas".

Entiende el empresario que "hay un antes y un después de esta junta general. Si un consejo dimite no tiene sentido que movilice toda la maquinaria del club para su servicio buscando acciones por doquier. Si has dimitido échate un lado". Denuncia que tanto Fernández como su consejo han manipulado el proceso. Fernando Vidal dará un margen de confianza al actual consejo pero no esconde que movilizada su maquinaria para, llegado el momento, cambiar el club. Paco Zas no lo va a tener fácil "Vamos a ir a por todas desde el minuto número uno y le mando un mensaje a Tino: esto va a cambiar".

Sin embargo, Vidal dice sí aceptar el resultado de la junta del 28 de mayo: "es un resultado aceptable pero inmoral".

Fueron cuarenta minutos de comparecencia donde Fernando Vidal cargó contra el anterior presidente. "Yo no creo en Tino Fernández desde hace mucho tiempo. Lo que ha pasado en su cabeza es inexplicable. El Deportivo ha sacado lo peor de Tino". Denuncia que Fernández "ha generado mucha crispación y ha tocado los callos a todo el mundo y no ha sido una decisión inteligentec.

Por último, recuerda Vidal que el peso que tuvo para que Tino fuera presidente en 2014 fue fundamental". En ese momento de 2014 no lo conocía nadie. Y él lo sabe. No es de recibo andar engañando y me ha engañado a mí y a accionistas que le delegaron el voto. Decepción total y absoluta" , concluye.