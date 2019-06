Ciudadanos debe elegir entre gobernar Valdemoro con el PSOE o apoyarse en Vox y PP

Valdemoro es el principal territorio de combate político en el sur de Madrid tras las elecciones. La alcaldía podría bascular hacia PSOE o Ciudadanos en función de los diferentes acuerdos, ya que los socialistas sacaron 9 concejales, el partido naranja 7, Vox 5, PP 3 y Más Madrid 1, con la mayoría absoluta fijada en 13 ediles.

El alcalde en funciones, Serafín Faraldos, asegura que ha ofrecido al candidato de Cs, Sergio Parra, formar un gobierno conjunto y estable de 16 concejales. Eso dos años después de acceder al gobierno con una moción de censura que desalojó a Ciudadanos. El todavía regidor espera que el segundo partido más votado no elija “al PP de la Púnica” ni a las políticas “ultraconservadoras” de Vox.

Aunque por el momento Sergio Parra no realiza declaraciones públicas, en un artículo en la revista municipal asegura que su partido quiere encabezar el proyecto de gobierno. La opción sería con los votos de Vox y PP en la investidura, que sumarían mayoría absoluta. El candidato de los primeros, Antonio Corrales, asegura que no quieren un “pacto a la andaluza” y piden entrar en el gobierno, mientras el candidato del PP, David Conde, dará sus votos “sin pedir nada a cambio” a cualquier opción que suponga que el PSOE no siga en la alcaldía.