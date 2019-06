Tot i que és una recepta més típica de Setmana Santa, les rosquetes en ou són un clàssic tot l'any a casa. Sempre que ens sobra una miqueta de pa el guardem i els caps de setmana preparem unes rosquetes per esmorzar. Ma mare tenia costum de fer-ne de tant en tant, i quan les prepare sent que em tranporten a la meua infantesa. Receptes i records que ens fan gaudir.

Santiago Hernández

INGREDIENTS

1 barra de pa dur

500ml de llet

La corfa de mitja llima

Una rameta de canyella

200 g de sucre

1 c / c de canyella en pols

2 ous batuts

Gelat (opcional)



PROCÉS

Fiquem la llet en un bol amb la corfa de la llima, la canyella i una cullerada sopera de sucre. Remenegem i reservem. A continuació tallem la barra de pa a rodanxes d'un dit aproximadament. És important que siga un pa amb molla. D'esta manera tindrà una miqueta més de consistència.

Una vegada tallat el pa, batrem un parell d'ous per arrebossar. Agafarem el pa i el posem a remulla. Com podreu observar, el pa es xopa ràpidament, per això vos recomane que no deixeu massa temps. En uns 20 segons jo crec que és suficient.

Tot seguit les passem per l'ou batut i les fregim amb abundant oli. Les eixugarem amb paper absorbent per traure'ls l'excés d'oli i les arrebossem amb el sucre i la canyella.

Després, si voleu, presentar-les com a postres, les podeu acompanyar amb un gelat de vainilla o de torró. Així de senzill i així de bo.

Santiago Hernández