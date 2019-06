Madonna, cómo hemos cambiado

La verdad es que no me esperaba que Madonna eligiera para presentar su regreso nada menos que a Maluma. Estrella del trap y el reggaetón, con polémicas letras criticadas a veces por machistas, acompaña a la reina del pop en ‘Medellín’, un tema que avanza ‘Madame X’, extraño décimo cuarto disco de una artista que ya no es ni tan provocativa ni tan efectiva en su música y a la que polémicas recientes como su mejorable actuación en Eurovisión no ayudan. Aunque el trono es el trono y Madonna lleva más de 35 años en la cima de la música no por casualidad.

Antes de ser el cuarto ser humano con más ventas de discos en la historia, y el primero con constantes vitales (la anteceden Beatles, Elvis y Michael Jackson), Madonna se presentaba con el single 'Holiday', perteneciente a su primer álbum y con el que alcanza un enorme éxito en 1983. Pero apenas un año después ese pop con grandes dosis de música disco se convierte en número uno gracias al disco y single homónimo ‘Like a virgin’.

Madonna descubre que su imagen es una poderosísima arma de seducción y provocación y con cada uno de sus movimientos empieza a agitar las mentes más conservadoras de la década. Y forjaría un sello personal e inimitable, aunque millones de veces han intentando copiarla, que mantendrá durante toda su carrera. La rebeldía en persona se subía a un escenario y todo cambiaba cuando interpretaba éxitos como ‘Material girl’ o ‘Into the groove’.

El disco se ha convertido finalmente en un clásico y uno de los más vendidos de la historia. Así que en 1986 decidió subir la apuesta con ‘True blue’, un trabajo en el que no se habla únicamente de amor o de provocación sexual. Ahora Madonna pone música a asuntos como la libertad de hacer lo que a uno le venga en gana o qué pasa si una adolescente se queda embarazada. Era el caso de otro de sus números uno, ‘Papa don’t preach’.

Apenas llevaba cuatro años de carrera y todo lo que la rodeaba era ya más grande de lo que ninguna otra mujer había conseguido hasta el momento. De hecho protagoniza su primera película y si unas décadas antes Elvis primero y después los Beatles habían sacudido el planeta Tierra, ahora ella y Michael Jackson estaban definiendo la gran transformación de los 80. Sus conciertos son explosiones de luz, sonido y efectos y sus videoclips son auténticas obras maestras.

Uno de esos ejemplos es otro de sus clásicos, ‘Like a prayer’, single que presentó en 1989 el disco homónimo y con el que volvió a tocar el asunto religioso para seguir ganándose algún enemigo entre la vieja guardia de mente obtusa pero influyendo directamente en la mente de millones de personas. La ‘ambición rubia’ es ahora más ambiciosa que nunca, también más rubia, y lo demuestra con tres canciones, pero sobre todo con los tres provocativos videos que las acompañan: ‘Vogue’, incluido en 1990 en ‘I’m breathless’; ‘Justify my love’, que promocionó ese mismo año su disco más vendido, un grandes éxitos; y ‘Erotica’, del álbum homónimo en 1992.

Este último tema marca sin embargo un descenso en la omnipresencia de Madonna, a quien le cuesta más llegar a la cima de las listas. Fenómeno que se agravó en los años centrales de la década, con dos discos más introspectivos y acústicos, donde apenas había rastro de esa chica escandalosa que siempre jugaba con imágenes provocativas. En esa línea se mantuvo al protagonizar en 1996 la película ‘Evita’, sobre la argentina Eva Perón. Sin embargo su maravillosa interpretación de ‘Don’t cry for me Argentina’ la devolvió a su trono musical.

El resurgimiento de Madonna cristaliza en una nueva etapa, más mística, más reflexiva, hasta cierto punto freak pero en la que es capaz de tejer maravillas musicales como ‘Ray of light’, su séptimo disco de estudio que llegaría en 1998 de la mano de la oscura ‘Frozen’.

Dos años después, y ya para cerrar la década y dar la bienvenida al nuevo milenio, Madonna publicó un pastiche de sonidos electrónicos junto con country y folk que funcionaban sorprendentemente bien juntos. ‘Music’ se llamó el disco y el single elegido para presentarlo.

Madonna se empeñaba con este disco, como ha hecho toda su vida, en no ser una reliquia de los 80 y mantener el nivel compositivo en todas sus producciones. Sin embargo 2003 nos dejó una de cal y otra de arena: ‘American life’, un disco de notable bajo que se convirtió en el menos vendido de su carrera pero, a cambio, nos dio uno de los grandes momentos de la televisión musical con su beso en la boca a Britney Spears y Christina Aguilera en una actuación conjunta en la que la reina bendecía a las pretendientes al trono. Un trono en el que ella seguía en 2005 con ‘Confessions on a dancefloor’, disco a lo Jane Fonda en el que destacaba ‘Hung up’, con sample prestado de los ABBA.

Desde entonces Madonna ha intentado focalizarse en las pistas de baile, aunque sin repetir los éxitos universales de antaño. Es tiempo ahora de despedirse y en los más de diez años que restan hasta nuestros días nos dejamos en el cajón varias buenas cosas que, no obstante, no son ni la sombra de lo que hasta entonces había construido Madonna. Elegimos para despedirnos ‘Living for love’, publicado en 2014 dentro de ‘Rebel Heart’, desde el viernes penúltimo disco de la todavía reina del pop.