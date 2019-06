Anni B Sweet y Paul Collins se suman al cartel del Noroeste

Nuevas incorporaciones al cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia, que tendrá lugar del 6 al 11 de agosto. Se subirán al escenario The Last Internationale, Anni B Sweet, Emma Pollock y Paul Collins. Se suman a Patti Smith & The Band, que es cabeza de cartel, y a Belako, Nathy Peluso, Silvia Penide o Paco Ibáñez.

Son las novedades de una programación que todavía no está cerrada, a la espera de nuevas sorpresas en las fiestas del verano coruñés. En María Pita actuarán Ketama, Susana Seivane, Mala Rodríguez y Tequila.