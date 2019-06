Bocadillo de mortadela con aceitunas, la comida favorita del "Chef del Mar"

Televisión Española emitió en 2010 una serie de programas dedicados a la riqueza gastronómica que encierra cada territorio en nuestro país. Se llamaba "Un país para comérselo" y estaba protagonizado por los actores Imanol Arias y Juan Echanove. En su capítulo dedicado a Cádiz no faltaron las alusiones al vino de Jerez, con una encantadora visita de Imanol a las bodegas Emilio Hidalgo de la mano maestra de Paz Ivison; al atún de almadraba o al tapeo por Cádiz. También recogía una visita a El Puerto, donde no faltaron los fantásticos churros de Charo en la puerta del mercado de Abastos con un cicerone de excepción, Ángel León, que estaba por aquél entonces a punto de estrenar su primera estrella Michelín.

Al ser preguntado por su comida preferida, el Chef del Mar no lo dudó. Ni plancton marino, ni luces que se comen, ni hidrogenado de nada: "bocadillo de mortadela con aceitunas y un poquito de mayonesa".

Papelón de mortadela con aceitunas / Radio Jerez Cadena SER

Esta mañana me he acordado del bocadillo en cuestión y he querido darle un homenaje en "Abocallena". Me he dirigido temprano a la panadería artesanal "San Rafael", en la barriada de Picadueñas, a pocos metros del conocido Arturo, y me han despachado unos bollos de pan poco cocidos que están estupendos. Luego he pasado por la carinicería de Manuel y Rafael, en la esquina Maestro Álvarez Beigbeder con Tomás García-Figueras. Allí he comprado un papelón con mortadela con aceitunas de la marca El Pozo.

Al llegar a casa, he elegido de pan más blanquito, lo he abierto por la mitad y he colocado una a una las lonchas de embutido. La mayonesa la he tomado de un bote de Hellman´s, por aquello de no tentar la suerte con una casera.

Bollo de pan artesano de la panadería San Rafael / Radio Jerez Cadena SER

El resultado, un bocata modesto entre los modestos que puso hace unos años en el foco el mismísimo Ángel León. Estupenda la mezcla de la mortadela, la aceituna y el toque de salsa en un pan recién hecho. Maravillosa experiencia. Y por sólo 1,50 euros.