Más personas Down con trabajo

La Fundación Asindown firma el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia para poner en marcha el proyecto “La Mare que Va”, una cafetería en la antigua sede del Alinghi en La Marina, gestionada por personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Este es un proyecto de formación que ayudará a la inclusión laboral futura de las personas Down.

Además, acaban de lanzar una propuesta llamada: “Servilletas mágicas”. Una campaña de sensibilización a cerca de la inclusión laboral de las personas con Síndrome de Down. Un guiño a sus capacidades y cualidades para desempeñar su trabajo.

Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto “La Mare que var”, la citada cafetería cuya plantilla estará formada por personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Todos estos productos mágicos tienen el poder de transformar vidas, la vida de los chicos y chicas de Asindown. Súmate al movimiento del cambio y se parte de esta iniciativa. Llenemos juntos los comercios con la magia de un mundo inclusivo. Un mundo en que no importa cómo seas, cualquiera puede sorprenderte.