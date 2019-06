Talento Ribera con sabor maño

La sexta edición de Talento Ribera, el concurso que promueven el Consejo Regulador y la organización del festival Sonorama Ribera, ya tiene ganadores. El premio ha recaído en Lux Naturans, grupo formado por Olalla, Nacho y Jorge que actuará en agosto en la 22ª edición de Sonorama Ribera, que tendrá lugar del 7 al 11 de agosto.

Lux Naturans es una banda de Aragón con un estilo difícil de clasificar, porque se atreven con casi todo. Su música podría definirse como indie electrónico, aunque tocan otras muchas vertientes porque, como ellos mismos han repetido en varias entrevistas, no se cierran a nada. Lux Naturans ha publicado una trilogía de epés que les ha convertido en la sensación musical en su tierra. En Sonorama Ribera interpretarán canciones que ya son conocidas para el público aragonés, como La Verdad, LeaveAlone, She o StillInside. Tomarán el testigo de los anteriores ganadores de Talento Ribera, los asturianos Staytons. En el gran festival ribereño comparten ya cartel con artistas de la talla de Nacho Cano, CrystalFighters o Love of Lesbian.

La DO Ribera del Duero obsequiará con un lote de vino a cada uno de los integrantes del grupo, con dos bonos del festival para cada miembro y uno para gastos. Lux Naturans ofrecerá además una rueda de prensa de presentación en la sede del Consejo Regulador ante los medios de comunicación que se difundirá en las redes sociales de Ribera del Duero. Los miembros de la banda acudirán a este evento acompañados del director de Sonorama Ribera y podrán interpretar dos de sus temas en directo.

El segundo premio del Concurso Talento Ribera ha ido a parar a Augusta Sonora, que grabarán en los estudios de Bodega Neo. En esta sexta edición del certamen han participado 135 grupos o artistas. Los perfiles de los participantes se han visitado 86.124 y se han registrado 6.243 votaciones.

Sonorama Ribera es un referente internacional, el primer festival musical que tiene el vino de calidad como cabeza de cartel, el único todavía que presenta una oferta de bodegas y marcas tan variada. En la última edición se consumieron más de 23.000 botellas de Ribera del Duero en el recinto. En la edición de este año, que se celebrará en Aranda de Duero entre el 7 y el 11 de agosto, la propuesta musical maridará de nuevo con una oferta exclusiva de cerca de cincuenta vinos de bodegas de la Ribera del Duero.

El festival ha sido premiado en varias ocasiones, como reconocimiento a su calidad y originalidad. El último galardón tiene carácter internacional: Sonorama Ribera y la Denominación de Origen Ribera del Duero fueron premiados con el Iberian Festival Award a la Mejor Activación de Marca por su capacidad de integrar vinos y bodegas al ADN del festival.