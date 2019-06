Monóvar fue el epicentro del balonmano de la Comunidad Valenciana

Monóvar se convirtió el pasado sábado, en el epicentro del balonmano de la Comunidad Valenciana al acoger en su teatro Principal, la cuarta gala de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana (FBMCV) en la que se hicieron entrega de los premios correspondientes a 2019.

David Amorós, flamante concejal de Deportes de Monóvar, se encargó de agradecer a Pedro V. Fuertes, presidente de la FBMCV, la elección de la localidad para celebrar este acto presentado por Adrián Rubio y Carlos Martínez, periodistas del diario digital YoSoyNoticia y en el que se entregaron los siguientes galardones:

Trofeos de la gala / FBMCV

Mención Deportiva a Técnicos: Eduardo Escartí y José Francisco Aldeguer.

Mención Deportiva a Jugadoras/es: Jaume Perpinyà, Estefanía Descalzo, Isaías Guardiola e Isabel Ortuño.

Mención Deportiva a Clubes: C. Bm. Mare Nostrum Torrevieja, C. D. Agustinos Alicante, C. BM. Elche, BMP. Rayito Salinero, C. H. Benicarló, C. BM. Maristas Algemesí y C. BM. Virgen de Gracia Altura.

Mención Deportiva a Directivos: Pedro Muñoz, Ángel Sandoval y Rubén Ruiz.

Mención Deportiva a Árbitros: Ximo Ribes, José Chico de Guzmán, José Ramón Sáez y Ángel Aroca.

Mención Deportiva a Instituciones Públicas: Ayuntamiento de Monóvar.

Mención Deportiva a Medios de Comunicación: YoSoyNoticia

Insignia de Plata a Personalidades: Miguel Chover, Maite Girau, Salvador Giménez “Chaulo” y Jaume Alvado.

Insignia de Oro a Personalidades: José Antonio Carmona

Trofeos de Campeones en sus categorías 18-19: C. D. Agustinos Alicante (2ª Nacional masculina), C. H. Taurons Riba-Roja (1ª Autonómica femenina) y C. BM. Puerto Sagunto (Veteranos).

El presidente de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, Pedro V. Fuertes fue el encargado de dar por concluido el acto agradeciendo al consistorio monovero su “inestimable colaboración” a la hora de organizarlo.

Fuente: Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana