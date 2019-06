Los farmacéuticos penalizan a los enfermos de la colza para que la Comunidad les pague las deudas

Los afectados por el aceite de colza de la Comunidad de Madrid van a tener que empezar a pagar por sus medicamentos en la farmacia a partir del próximo lunes. Según un documento al que ha tenido acceso la SER, el Colegio Oficial de Farmacéuticos ha decidido que no va a dispensarles más medicinas, de forma gratuita, hasta que la consejería de Sanidad les pague los 7 millones de euros que les debe por las del último año y medio.

Los afectados de "síndrome tóxico" que es como se les conoce, están exentos del pago de medicamentos desde 1981. Desde entonces la Seguridad Social se hizo cargo del total de sus facturas en medicamentos y en parafarmacia. Siguió sufragando esos gastos, incluso cuando se realizaron las transferencias, hasta que en 2018 el Ministerio de Sanidad comunicó al Servicio Madrileño de Salud que, igual que hacía con el resto de madrileños, la Comunidad se tenía que hacer cargo del 60% de esa factura, mientras ellos seguirían asumiendo el 40% restante, más el gasto en parafarmacia.

Desde entonces nadie ha pagado nada y están siendo las farmacias las que están soportando el peso de esa deuda porque han seguido dispensando de forma gratuita los medicamentos a los afectados por el aceite de colza.

Según la carta que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha enviado al Viceconsejero de Sanidad, Fernando Prados, "desde enero de 2018 y hasta mayo de 2019, la factura correspondiente a medicamentos financiados del Síndrome Tóxico no se ha abonado, elevándose la deuda con este Colegio a 6.976.539,89". Creen que la Comunidad, después de año y medio, ha tenido tiempo suficiente para solucionar esta situación y han decidido que a partir del 1 de julio "las oficinas de farmacia procederán a dispensar el medicamento, cobrando íntegramente su importe y facilitando al paciente un ticket ve venta para su posterior reclamación."

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmecéuticos, que se reunió el pasado 21 de junio, fue la que tomó la decisión y la que amenaza con llevarla a cabo si el asunto no se resuelve antes del día 30.

Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que cada año pagan al COFM 1.300 millones de euros en recetas, con una demora de un mes aproximadamente (una de las más bajas del país), y que en este contexto siete millones de euros no representan una cantidad que pueda poner en riesgo la situación financiera del Colegio. El problema se va a solucionar, nos dicen, una vez que se reúna la "Comisión bilateral de transferencias" que es la que aborda estos asuntos. También han querido transmitir tranquilidad a los afectados por el síndrome tóxico, según un portavoz de sanidad: "las farmacias no van a exigir el pago a los pacientes del porcentaje financiado al que tienen derecho todos los usuarios, porque no puede hacerse”

Las personas que se envenenaron con el aceite de colza en los años 80 padecen secuelas muy graves como hipertensión pulmonar, alteraciones neuromusculares, deformaciones de los miembros, calambres, hipotiroidismo o astenia. En Madrid hay cerca de 10.000 afectados.