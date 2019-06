Rocío Ruiz: "Los planes de coeducación no han sido efectivos ni reales"

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha apostado por la revisión de las políticas de igualdad impulsadas en los últimos años en la escuela, institutos y empresa, muchas de las cuales "han pasado a ser papel y no han sido efectivas ni reales". Durante la clausura este martes del Foro de Liderazgo Femenino 2019 organizado por la SER, y en un diálogo con la directora de Hora 25, Ángels Barceló, Ruiz ha anunciado que en este contexto el Consejo de Gobierno inicia este miércoles la tramitación del II Plan Estratégico de Igualdad. Una estrategia que pretende incidir en la educación como herramienta eficaz para una igualdad real entre hombres y mujeres.

Ruiz ha reconocido retrocesos en esta materia, con modelos juveniles en la música o en la televisión que favorecen el repunte de la violencia sexual. Retrocesos que han llevado también a las mujeres a salir a la calle y reivindicar una igualdad que solo estaba en el papel.

"Yo he vivido el retroceso", ha asegurado la directora de Hora 25. "Aquello que nosotras, las de nuestra generación, habíamos conseguido, se iba tirando para atrás de golpe y tenías que reivindicarte, salir a la calle y alzar la voz", ha dicho Barceló.

La periodista ha pedido también a Ruiz que "también desde la política y desde las administraciones se alce la voz y no haya ni un atisbo de complicidad con aquellos que atentan contra la igualdad". Lo ha dicho en referencia a las polémicas declaraciones del líder de VOX en Andalucía, Francisco Serrano, tras la sentencia del Supremo en el caso Manada.

"Si hacemos mucho caso a estas barbaridades, les damos un protagonismo que no merecen. Las mujeres son quienes tienen que tener el protagonismo, las que sufren desigualdad, las víctimas de violencia de género. Y yo quiero ser su voz cuando ellas no puedan", ha contestado la consejera, quien posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha añadido que ella condena las declaraciones de Serrano, pero no estima que sea positivo ubicarlas en el centro del debate.

Mujeres líderes en el ámbito del deporte, de la empresa, de la ingeniería y de la cultura han compartido su experiencia hoy en el Foro Perspectivas, organizado por la SER. Mujeres que han conseguido triunfar en ámbitos tradicionalmente masculinos venciendo más barreras que sus compañeros.

Ha clausurado el acto el jurista Octavio Salazar, con su ponencia Educar para la Equivalencia.