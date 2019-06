Fran Tirado: "Necesito comprobar si echo de menos el balonmano"

Francisco Javier Tirado Romero, Fran Tirado, ha decidido poner punto final a su trayectoria como portero de balonmano tras defender la meta del primer equipo del Bm. Elda – C.E.E. durante las últimas doce temporadas.

Fran Tirado ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER donde ha confirmado esa decisión “de momento bastante clara”, alegando que “necesito tomarme un respiro, ver los toros desde la barrera y comprobar si echo de menos el balonmano o no” para añadir que “ha sido mucho tiempo dándolo todo y al final, los deportistas también somos personas y necesitamos dedicar tiempo a nuestra vida personal para disfrutar de otras cosas”. Eso sí, el considerado mejor portero del Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino cuando no el mejor de la categoría, ha dejado una puerta abierta al manifestar que “es una decisión que se tiene que tomar tarde o temprano, aunque no sé si será temporal o definitiva, pero a día de hoy tengo claro que necesito apartarme de esa situación y comprobar si lo echo de menos”.

Fran Tirado / Cadena SER

Recordando que ha habido casos parecidos al suyo como el de José Luis Rico, Sergio Rubio o Vicente Aguado que tras decidir dejarlo volvieron a competir con el equipo de su ciudad, Fran Tirado se encoje de hombros asegurando no saber si esa será su situación o no “porque yo también llevo cuatro o cinco años diciendo que lo dejo y al final siempre he continuado”, aunque sí advierte de que necesita “disfrutar de mi mujer y mis padres en otro ámbito que no sea en el pabellón, de mis amigos, de viajes y de experiencias que no sean las relacionadas con el balonmano aunque no me vaya a separar definitivamente de este deporte”.

Fran Tirado insiste en que la decisión está muy meditada porque “no quería precipitarme y cuando terminó la temporada, nada más venir de jugar la fase de ascenso en Pontevedra, se lo comenté a la directiva y al entrenador, aunque durante la temporada ya les iba advirtiendo de que estaba un poco saturado y lo entendieron porque saben que lo he dado todo por el club y me he vaciado” y admite que, posiblemente, a esta decisión “hay que ponerle puntos suspensivos en lugar de punto final”.

Han sido numerosas las ocasiones en que distintos clubes de esta y de superior categoría han llamado a la puerta de Fran Tirado para hacerse con sus servicios y el portero de Elda siempre ha rechazado esos ofrecimientos porque “siempre he tenido otras prioridades como la familia, los estudios y el trabajo”.

Como portero del primer equipo, Tirado ha estado a las órdenes de Óscar Gutiérrez, Antonio Mateo, Fernando Latorre y Pepe Aldeguer y aunque destaca las virtudes que tienen cada uno de ellos, remarca “el carácter de Mateo porque tiene una manera especial de transmitir su pasión por el balonmano”.

De momento, su último partido defendiendo la portería del Bm. Elda – C. E. E. fue el 19 de mayo pasado ante el Helveteia Anaitasuna de Pamplona “B” en el pabellón de Navia (Vigo) con motivo de la fase de ascenso a División de Honor Plata.