Pónganse en la situación, en estas noches de más calor, que ya cuesta conciliar el sueño, llega un momento en que ya casi estamos entregados a los brazos de Morfeo pero va y emerge un ruido que nos chafa el sueño y nos desvela más que escuchar la voz del cantante de Manos de Topo.

Y este ruido puede venir de varias fuentes, por ejemplo, del camión de la basura. Que no sé a ustedes, pero en mi calle tiene como varias reposiciones, pasa a la 1 y pico pero vuelve a las 4 de la noche, como El Larguero hasta hace un año. Es como si hubiese una happy hour de tirar basura a las tres de la noche y tienen que volver a pasar o si no no me lo explico.

Otro ruido clásico es el de la canica del vecino de arriba, que, si me permiten me voy a poner en modo Barja: No sé si sabías que realmente no hay ningún vecino que le regalen una canica con el piso, no, son las tuberías de agua del edificio, que cuando un vecino abre y cierra el grifo provoca unos cambios de presión que hace temblar las tuberías y eso sería lo que hace ese sonido como de canica. Así que ya saben, si lo que no les deja conciliar el sueño es esto, no tienen más que cerrar la llave del agua de todo el edificio y problema resuelto.

Ahora en verano podemos tener en algunos barrios coruñeses otro creador de ruidos nocturnos, la gaviota. Que las gaviotas son gente muy afable salvo que vivas en el piso más alto, que entonces como anden por tu tejado pues es casi como vivir debajo de la Pelícano.

Y por último, los ronquidos, que a veces no es solo de tu partener de cama si no que puede venir de la pared contigua, porque hay gente que se lo toma muy en serio esto del roncar, que a ver yo nunca he roncado, y lo sé porque tiene una explicación lógica: si yo roncase tanto como para despertar a quien tengo al lado, primero me despertaría yo, que estoy más cerca, ¿no?¿...no?