"No seríamos honestos con las abuelas italianas si vendiéramos sólo por vender"

El mérito de Alejandro fue poder arrancar a una napolitana de pura cepa como Valeria, su mujer, de su tierra natal, de su familia y de sus raíces para seguir en Jerez una vida en común que ambos comenzaron hace veinte años en el hotel de Santa Cruz de Tenerife donde trabajaban.

Gracias a la "hazaña" de este jerezano, sus paisanos y la clientela habitual de la Rosticcería puede disfrutar desde hace cinco años de la cocina más auténtica del sur de Italia. De allí, Valeria Cirillo, bailarina de profesión, se trajo las recetas de sus abuelas y de sus tías para ponerlas al servicio de un público al que había que educar.

El apetecible mostrador de la Rosticceria / Rosticceria

Sí, porque aquí el interés por la pasta es relativamente nuevo. No porque no llevemos décadas comiendo macarrones, spaghetti y tallarines, sino porque hasta hace bien poco no hemos empezado a preocuparnos realmente por aspectos tan importantes y delicados como el punto exacto de cocción (al dente le llaman en italia) o el valor de la pasta fresca hecha en casa.

De esta última se nutre fundamentalmente la oferta de la Rosticcería (asador en italiano). Una amplísima gama de platos que varían según la estación del año. De la misma forma que en esta tierra los guisos contundentes dan paso a los aliños, ensaladas y sopas frías, en la Rosticcería dejan aparcado el ragú a la napolitana y ofrecen tomates rellenos o pasta con frutos del mar para combatir mejor las altas temperaturas.

En esencia, cocina napolitana auténtica prepara en el momento o por encargo que se agradece en una ciudad donde hasta hace bien poco sólo era posible disfrutar de la cocina italiana precocinada, y claro no es lo mismo.

Seguramente si hubieran entrado por la línea comercial, a Alejandro Melón y a Valeria Cirillo les iría mucho mejor, "pero no estaríamos siendo honestas con las abuelas italianas".

Marcos Melón y Valeria Cirillo, de la Rosticceria, en los estudios de Radio Jerez / Radio Jerez Cadena SER

Casi toda su producción es para llevar, pero también cuentan con mesas altas por si se prefiere degustar la carta en el propio local. El secreto para que la pasta se mantenga al dente durante más tiempo que la normal, que es pasta fresca hidratada a la que es agua le permite un mayor tiempo de conversación en su cocción ideal.

Este jueves, Alejandro y Valeria han pasado por la sección enogatronómica "Abocallena", en el Hoy por hoy de Radio Jerez.