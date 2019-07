Los agricultores de la Safor apuestan por el cultivo del aguacate

Las condiciones climáticas y la calidad del agua en la Safor, y que no tienen otras comarcas de la Comunitat Valenciana, están siendo claves paraque sea precisamente aquí, en la Safor, donde haya proliferado el cultivo del aguacate. No ha pasado lo mismo con el mango, cuya producción no ha podido funcionar.

El aguacate se ha convertido en un cultivo rentable aunque desde la Asociación Valenciana de Agricultores, AVA, su vicepresidente, Celestino Recatalà, ha explicado que "no llegará a desbancar al cítrico" en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, a diferencia de la naranja, el aguacate "tiene menos gastos de cultivo y menos plagas, aunque la producción no es muy elevada". Pero dado que los precios son más altos, la rentabilidad supera al cultivo de cítricos.

Por eso ahora, desde AVA han constituido la Asociación de Productores de Aguacate (ASOPROA) para intentar organizar el sector productor y que las posibles inversiones por parte de los agricultores, sean rentables. Dentro de la asociación, además de información, se ofrecen cursos de formación y se establecen convenios con universidades.