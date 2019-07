Manuela Carmena responde a quienes llaman "carapolla" a Martínez-Almeida

La que fuera alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, ha salido en defensa de su sucesor en el cargo, José Luis Martínez-Almeida, después de que una de las asistentes al encuentro de los Diálogos Civiles MAD&BCN se refiriera al popular como "carapolla", un insulto que se ha vuelto viral en redes sociales a la hora de dirigirse al popular.

Cuando la mujer se refirió a Martínez-Almedia como "carapolla", Carmena le afeó el gesto y pidió ante lo allí presentes que no se le volvieran a llamar así: "Me parece mal que te hayas metido públicamente con el alcalde Martínez, porque es el alcalde de Madrid, yo estoy en contra, pero no quiero que se diga de él eso que tú has dicho".

"Te voy a dar un coscorrón"

Una mujer llama \'carapolla\' a Almeida y Carmena le dice que le dará \'un coscorrón\' #COSASDELAPOLITICA pic.twitter.com/xkWeJOsZkR — MASPITV (@TVMASPI) July 15, 2019

A continuación, la que fuera alcaldesa pidió respeto para todas aquellas personas que se refieren al popular como "carapolla". De hecho, reconoció que daría un coscorrón a quienes utilizaran este descalificativo: "Me parece que es imprescindible que haya el necesario respeto a las instituciones. Me aparto y te voy a dar un coscorrón".

En esta charla, organizada por Un dels Nostres y la Fundación Madrid Centro Histórico, la abogada también ha instado a la sociedad a superar a los partidos y a "tomar las riendas" del diálogo. Todo ello para abordar los problemas que comparten todos los ciudadanos. Por lo tanto, la que fuera alcaldesa ha pedido superar las etiquetas de izquierda o derecha para aportar verdaderas soluciones.

El origen de 'Almeida Carapolla'

Oye @AlmeidaPP_ te han vuelto a hacer un A.C.A.B. en Vicálvaro donde hiciste el paripé. (Almeida Carapolla Ahora Bórralo). pic.twitter.com/3boItj1vKC — Johnnycogiósucerveza (@Albersicambias) May 20, 2019

Después de que Martínez-Almeida intentara borrar un grafiti contra la policía en Vicálvaro, un gesto que se hizo viral a través de las redes sociales, otro grafiti aparecía en el lugar de los hechos apenas unos días más tarde. Una nueva pintada en la que se podían leer mensajes como PP ladrones y el ya famoso Almeida carapolla.

Desde entonces, este insulto se ha ido viralizando hasta llegar a las fiestas Vicálvaro en forma de pegatina, donde varios vecinos del distrito habían sido sancionados durante las fiestas por llevar un mensaje que rezaba Almeida Carapolla, seremos tu peor pesadilla. Un mensaje que se ha trasladado a las redes sociales, donde cada vez son más las personas que llaman carapolla al nuevo alcalde de Madrid.