Sanidad pide no consumir unos lomos de sardinas envasados en la Comunitat si se es alérgico a los sulfitos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido de la presencia de sulfitos no declarados en unos lomos de sardinas ahumados envasados por una empresa de la Comunitat Valenciana y ha instado a no consumirlos en caso de que se sea alérgico a este componente, aunque el consumo no comporta riesgo para el resto de consumidores.

Así, en una resolución publicada el viernes, la agencia ha alertado sobre la presencia de estos sulfitos en el lote número 188 de las tarrinas de sardinas bouquet ahumadas de 700 gramos de la empresa Ahumados la Cumbre, con fecha de consumo preferente 02/10/19.

El producto ha sido fabricado en la Comunitat Valenciana y se distribuye en el propio territorio valenciano y Andalucía. Por ello, desde la agencia estatal, se ha informado de estos hechos a las autoridades competentes de cada autonomía.

"Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a los sulfitos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo", señala la agencia en su notificación.