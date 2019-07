El papel de Jaén en la Guerra Civil española

La capital jiennense iba a ser testigo presencial de la Guerra Civil española, uno de los capítulos más negros de la historia de este país y que ayer cumplió 83 años desde su comienzo. Radio Jaén ha contado con el testimonio de Kevin Izquierdo, CEO de la empresa Cláritas Turismo.

Por desgracia, las tensiones entre Madrid, capital del bando republicano, y Sevilla Córdoba, ciudades pertenecientes al bando golpista, llegaron a salpicar con un bombardeo a una ciudad que solo cumplía una función de hospedaje para los combatientes milicianos. Según relató Izquierdo, "la ciudad de Madrid, republicana, bombardeó el barrio cordobés de Cercedilla"; así que, este hecho dio lugar a una contestación por parte del general Queipo de Llano, militar sublevado encargado de la ocupación de Andalucía, quien "ordenó el bombardeo de Jaén".

El 1 de abril de 1937, seis bombarderos Junker, cedidos por el ejército alemán de Adolf Hitler, salieron de Sevilla en dirección a Jaén, donde soltaron aproximadamente 75 bombas que dejaron un total de 157 fallecidos, más que en el ampliamente conocido bombardeo de Guernica. En cuanto a daños materiales, fueron gravemente afectadas las zonas de lo que en la actualidad es la plaza de la Constitución, la iglesia de San Ildefonso y la calle Roldán y Marín.

A esta espeluznante cifra hay que sumarle las 128 personas que fueron fusiladas por las milicias republicanas como represalia del bombardeo. "Se aplicó el viejo «ojo por ojo y diente por diente»", señaló el CEO de Cláritas Turismo, en referencia a las contestaciones de ambos bandos. "Eran personas afines, que no combatientes, al bando golpista que estaban retenidos en la cárcel provisional del momento, la Catedral. Se les transportó en camiones hacia el cementerio de Mancha Real, donde fueron fusilados", aseveró.

Kevin Izquierdo hizo especial énfasis en que la ciudad de Jaén se mantenía, en cierto modo, ajena al conflicto que tenía lugar en España. Lamentablemente, no terminó siendo así, de hecho, el suceso, y aunque no volviera a repetirse, dio lugar a la construcción de 155 refugios antiaéreos, contando tanto los públicos como los privados. Dicho cifra hizo de Jaén la ciudad con más refugios de España en relación a su número de habitantes, por aquel entonces, 40.000.