Javier Márquez: "Creo en la inocencia de José Enrique Fernández de Moya"

Seguimos viajando en taxi por las calles de la capital gracias a TeleTaxi Jaén. En esta ocasión, el invitado ha sido el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén y exalcalde de la capital, Javier Márquez. Hemos salido desde la plaza de San Francisco pasando por diferentes puntos. Con él hemos repasado diferentes asuntos de la actualidad de la ciudad, ciudad que ha dirigido hasta el pasado 14 de junio cuando le sucedió en el cargo el socialista Julio Millán.

Márquez ha sido firme a al hora de decir que confía en la "inocencia de José Enrique Fernández de Moya hasta que los jueces demuestren lo contrario", el principal implicado en el Caso Matinsreg por el presunto quebranto de varios millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de la capital. En relación a los escritos que el consistorio ha enviado al juez para que abra juicio oral contra De Moya, Márquez señala "yo lo que no le voy a decir a un abogado del Ayuntamiento que es lo que tiene que hacer" recordando que "es uno de los pocos funcionarios que tiene firma independiente del alcalde". Por último, ha dicho que "no quiero ver a ningún alcalde por los tribunales, no quiero que Jaén sea Jerez".

Respecto a la sentencia por la que las arcas municipales deberán pagar cuatro millones de euros por el traslado del Hípico y la decisión de Millán de abonar esta cantidad con cargo al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda, Márquez dice que el cambio de ubicación del Hípico "fue caprichoso" por parte de la socialista Carmen Peñalver mientras que la opción del llamado Fondo de Ordenación, asegura que "me parece razonable y sensato". También ha afirmado que utilizar este fondo va a obligar al nuevo gobierno municipal a seguir la política económica del PP.

Casco antiguo

Las obras acometidas en el casco antiguo han sido también objeto de la entrevista debido a la utilización del hormigón impreso incumpliendo de manera flagrante el Pepri. El exalcalde ha recordado que el propio PSOE realizó varias intervenciones con este material y ha insistido en que "esto lo firman los técnicos y el político termina al final firmando los proyectos que realizan los técnicos municipales que están bajo el imperio de la ley.

Por otra parte, cree que el Archivo Provincial "es el segundo edifico más bonito de la capital por detrás de la Catedral" y lamenta que sea tan poco conocido. Remarca que con varias intervenciones en el entorno del convento de Santa Úrsula y los Baños Árabes, el casco antiguo podría ganar mucho insistiendo en que el futuro de esta zona va "de la Magdalena a la Catedral y no al revés".

Por último, dice que su intención es continuar los cuatro años como concejal del PP y se ha agradecido el trato que está teniendo Julio Millán ya que "me está tratando más como exalcalde que como jefe de la oposición" señalando que también le han reconocido que "he terminado con el cainismo y parte del sectarismo" que había en el consistorio de la capital.