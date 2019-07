Esta semana comienza la vendimia en el marco Montilla Moriles

Las altas temperaturas y la falta de lluvias en la pasada primavera provocarán un descenso en la producción de uva de cara a la campaña de la vendimia, en la denominación de origen Montilla Moriles, que arranca esta próxima semana.

Así lo entiende el consejo regular de la DO. Aunque no se atraven a dar una cifra concreta, la disminución podría rondar el 15% con respecto al año pasado cuando se recogieron 45 millones de uva. "Las inclemencias meteorológicas y las falta de lluvias esta primavera van a afectar a la producción aunque entendemos que no en una gran medida, pero sí con respecto al año pasado", afirmó el gerente de la Denominación de origen Montilla Moriles, Enrique Garrido.

El propio Garrido ha resaltado el buen momento del sector debido a la tendencia del público por el consumo de vinos andaluces así como por la disminución en las superficies de cultivo en los últimos años, lo que ha provocado un mayor comercialización del producto. "Somos optimistas. El sector del vino en Andalucía es un sector que está en plena reestructuración. Venimos de un descenso de la superficie de cultivo y eso lo notamos en cuanto al volumen de comercialización que estamos teniendo. En los últimos años venimos creciendo de una manera ligera", concluyó Garrido.

Este lunes, arranca una nueva campaña de vendimia.