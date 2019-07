Más turistas pero faltan trabajadores en hostelería

El sindicato de Comisiones Obreras denuncia la precariedad laboral de los trabajadores de la hostelería y el turismo en Aragón. Un sector, que da empleo a 62.000 personas en la comunidad.

Aseguran que, aunque ha aumentado el número turistas en los últimos años, los trabajadores en este ámbito son los mismos y tienen que soportar más carga de trabajo. Unos datos que forman parte de un informe de evolución elaborado por Comisiones y que fue presentado ayer miércoles.

"Trabajador satisfecho, turista satisfecho". Este es el lema de CCOO con el que exigen un empleo de calidad. Ya que, en temporada alta las condiciones empeoran y provocan un alto absentismo laboral. La responsable de negociación colectiva de CCOO Aragón, Carmina Ramos, apuntó que "la mayoría del absentismo laboral" que se da actualmente es "por estrés y sobrecarga de trabajo".

Además, estos empleados realizan horas extraordinarias que, en ocasiones, no cobran. Según datos de la Encuesta de Población Activa, durante el primer trimestre de 2019 han sido cerca de 375 mil horas extraordinarias semanales en todo el país no remuneradas. La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Marta Laiglesia, ha subrayado que corresponde a "más de seis millones de euros no abonados a los trabajadores".

Comisiones entiende que la prioridad del sector es fidelizar a los turistas pero para conseguirlo, dicen, es necesario apostar por un empleo de calidad y con derechos basado en contratos estables. Una de las iniciativas que CCOO está llevando a cabo con UGT es la diferenciación de los "hoteles justos" con los turistas y los trabajadores con una insignia a la entrada.

La patronal insiste en que "falta gente", en un momento en el que este sector ha crecido un 31% en los últimos cinco años . Apuntan que es un problema, por ejemplo, cuando se abren nuevos establecimientos o cuando hay picos de demanda por exceso de turistas. El presidente de la Confederación de Empresarios de este sector en Aragón, Luis Vaquer ha explicado que este problema es mucho mayor en el mundo rural.

La Confederación trabaja para romper esta estacionalidad del turismo para que los picos de demanda de trabajadores para la hostelería no sean tan fuertes y también para mejorar sus condiciones laborales. Ya que, como ha señalado Vaquer hay que "romper" la idea de "vocación de sacerdocio" que supone trabajar en la hostelería.

Un sector, el de la hostelería, que es percibido por la sociedad como precario y que los trabajadores escogen como un puente hacia otros sectores. Sin embargo, facilita al mismo tiempo la incorporacion al mundo laboral de colectivos con dificultades de inserción, como jóvenes y mayores de 45 años.