Utiel Requena volverá a recurrir la sentencia que la incluye en la DO Valencia

El conflicto viene de lejos. En 2011, la conselleria de agricultura decidió incluir los terrenos de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena dentro de los dominios de la Denominación de Origen Valencia. También incluyó más de una veintena de términos municipales de la DOP Alicante. Los perjudicados se opusieron y el tema acabó en el Supremo que decidió inhibirse en favor del alto tribunal valenciano que ha acabado dando la razón a la DO Valencia.

José Miguel Medina, presidente de la DO Utiel-Requena, explica a la SER que recurrirán porque reclaman respeto a su historia. Porque las características de sus vinos es diferente a los de la DO Valencia y porque existe un enorme problema de fondo: la sentencia cuestiona y hasta anula el actual sistema de Denominaciones de Origen basado en las peculiaridades. Pero con esta sentencia eso salta por los aires. Medina recurre a una comparación, nadie tiene dudas sobre qué es jamón de Guijuelo o de pata negra.

Sin embargo, como consta en la sentencia, y como recuerda la DO Valencia, desde los años 90 y principios de siglo, muchas zonas tanto de la zona de Utiel-Requena como de Alicante pidieron estar en la DO Valencia. Porque, como subraya Cosme Gutiérrez, presidente de la DO Valencia, estar o no en una u otra denominación de origen es voluntario. Y que hay territorios, como la plana de Utiel-Requena, que tienen la ventaja de poder acogerse a varias DO's. Y niega que existan diferencias en sus caldos. Las características son las mismas, ellos no quieren ningún territorio.

Utiel Requena ha pedido la mediación de la Conselleria para intentar alcanzar un acuerdo. Preguntada la conselleria desconocemos su respuesta simplemente porque no la ha dado.