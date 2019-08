Comer menos carne para frenar el cambio climático

No se trata solo de rebajar las emisiones de nuestros coches o de nuestras industrias. La lucha contra el cambio climático tiene que ver con nuestra alimentación: hay que apostar por más productos de proximidad, menos carne y más frutas, hortalizas y legumbres.

Algo que choca con la realidad agroalimentaria en Aragón que, con casi 14 millones de cabezas al año, es el segundo productor de porcino de España, solo por detrás de Cataluña. Aquí se sacrificaron el año pasado 6 millones y medio de animales, el doble que en 2013, según el Cluster nacional de productores de ganado porcino.

Aragón cuenta con 11.000 explotaciones ganaderas, el 80 % de ellas están en manos de 4 integradoras. El sector genera en la comunidad 11.200 puestos de trabajo.

Con este panorama ¿qué dicen los productores aragoneses sobre las propuesta de Naciones Unidas?

Desde UAGA aseguran que los ganaderos responden a la demanda. David Solano, delegado provincial en Huesca considera "que el modelo de ganadería tiene que ver con las demandas del mercado. El ovino tradicional no tiene salida. El ganadero que quiere seguir siéndolo no tiene más salidas que optar por montar una granja de cerdos". Y asegura que si el mercado cambia y demanda productos más sostenibles, tendrán que adaptarse. Con todo, niega que haya un excesivo consumo de agua en la producción de carne. "una vaca pastando, un ternero en ganadería industrial pero que se alimenta de herbáceos de secano, no le quitan el agua a nadie", asegura.