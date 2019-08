Castro anuncia que "se tomarán medidas legales" tras la difusión del vídeo en el que se identifican a dos policías

El concejal de Tráfico, Policía y Bomberos del Ayuntamiento de Jaén, Miguel Castro, ha señalado en el espacio ‘Hoy por Hoy Jaén’ que “entiendo que legalmente no es correcto”. Todo ello, en referencia a un vídeo que se ha difundido por las redes sociales en el que una periodista de Onda Jaén identifica a dos policías en las dependencias del Consistorio. "Se tomarán las medidas legales que se tengan que tomar", ha subrayado.

Todo ocurrió el pasado miércoles, cuando desde el Ayuntamiento de la capital se convocó una rueda de prensa en la que se terminaría confirmando el planteamiento del ERTE tras el incendio acontecido en las dependencias de Onda Jaén, es decir, la suspensión temporal de los contratos de los trabajadores de la radio televisión local pública tras un suceso que, como esta emisora adelantó, fue provocado ; algo que confirmó posteriormente la propia Administración.

Miguel Castro ha destacado que entiende que “es una situación desagradable”, matizando, por otro lado, que no se excluyó la presencia de Onda Jaén en dicha rueda de prensa. El concejal de Policía ha señalado que la periodista que aparece quejándose en el vídeo "entró a la sala de prensa y preguntó lo que consideró", añadiendo que no fue así con el resto de compañeros que aguardaban detrás y los cuales no aparecen en dicho vídeo.

Castro ha anunciado que se esperará al informe final de los técnicos para conocer la realidad del incendio acontecido.