Los concejales de Murcia se reunirán con los consejeros que llevan sus materias a nivel regional

Los concejales del Ayuntamiento de Murcia y el alcalde de la capital, José Ballesta, se reunirán con los consejeros a cargo de sus mismas materias a nivel regional. Esa es la principal novedad y conclusión que se extrae de la reunión entre el alcalde Ballesta y el presidente regional, Fernando López Miras.

La reunión ha sido la primera que ha mantenido López Miras en su ronda de contactos con los 45 alcaldes de la Región. En esta primera, con el regidor de la capital, los dos líderes han charlado sobre los asuntos en común entre los Ejecutivos autonómico y municipal, así como de las principales preocupaciones del Consistorio.

Todo ello en una reunión que ha durado cerca de dos horas y a cuya salida han comparecido Ana Martínez Vidal en su estreno como portavoz del Gobierno autonómico y el propio alcalde. Ambos han coincido en destacar esas reuniones bilaterales entre concejales y consejeros, que tendrán lugar próximamente.

Infrafinanciación, proyectos comunes e infraestructuras

De entre los temas tratados en el encuentro, tanto Martínez Vidal como Ballesta han destacado la inquietud por la infrafinanciación. Unas dotaciones financieras que, según indican los dos Ejecutivos, "son injustas". Ballesta ha vuelto a comparar su infrafinanciación en comparación con ciudades similares como Zaragoza, Málaga o Valencia. Tanto López Miras como el regidor de la capital han trabajado a lo largo del verano para conseguir alianzas a la hora de reclamar una mejor financiación al Gobierno central.

Además de este asunto, otro de los temas destacados han sido los proyectos comunes a la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, algunos de ellos con implicación también del Gobierno central. Entre ellos, el yacimiento de San Esteban, las fortalezas del Rey Lobo —caso en el que cada una de las Administraciones es propietaria de un fuerte— y los proyectos "Conexión Sur" y "Murcia Smart City".

También se ha destacado un proyecto de Movilidad Metropolitana con el que el Consistorio pretende conectar con otros municipios cercanos de los que viene gente a trabajar a Murcia. Sería el caso de localidades como Alquerías, Las Torres de Cotillas o Molina de Segura.

Otro de los asuntos destacados han sido las infraestructuras. En concreto, ambos gobiernos han coincidido en reclamar las obras del Arco Noroeste, cuyas obras parecen avanzar, así como otras obras como el tercer carril de la A-7, la Autovía del Reguerón y la llegada del AVE a Murcia.

Ballesta ha hecho especial hincapié en las obras del Colector Norte de la ciudad. En principio, hay presupuestada una inversión de 90 millones, aunque aún no han llegado las inversiones para una infraestructura que el alcalde ha señalado como "clave" para que "los murcianos no miren al cielo con miedo" en episodios de gota fría como el que podría tener lugar este martes, algo que, insistía el regidor, "no puede ocurrir en el siglo XXI".