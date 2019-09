El IES Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares no estará listo para el inicio de curso

El IES Francisca de Pedraza, proyectado para el barrio de La Garena, en Alcalá de Henares, no estará listo para el inicio del curso 2019-2020, el próximo lunes 9 de septiembre. La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a admitir lo que las familias ya sospechaban cuando las obras para construir el centro comenzaron con dos meses de retraso (en marzo y no en enero, como se anunció) debido a un conflicto con el Ayuntamiento complutense relacionado con la parcela cedida por el consistorio: el instituto tendrá que esperar.

"Se ha solicitado a los centros de educación infantil y primaria que, por favor, cursasen 1º de la ESO en dichos centros", ha explicado la viceconsejera de Infraestructuras de la Consejería de Educación, Pilar Ponce. Es decir, el centenar de alumnos matriculados en el futuro instituto Francisca de Pedraza tendrán que comenzar el nuevo curso en el CEIP La Garena. Al menos, durante los próximos dos meses, según el período habitual de construcción de este tipo de infraestructuras.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la concejala de Educación, Diana Díaz, ha explicado que, ya en su día, sospecharon de que el plazo "no era suficiente" para llegar a tiempo al inicio de curso. La edil, además, ha pedido al Gobierno regional que haga "lo posible" por abrir en "la mayor brevedad y en las mejores condiciones posibles" el nuevo instituto.

El retraso en la apertura del IES Francisca De Pedraza es solo una de las notas negativas en lo que se refiere a la vuelta al colegio y sus infraestructuras. No obstante, existen, al menos, otra veintena de centros educativos en los que no han acabado las diferentes obras de reforma o ampliación. Según la consejería, la cifra supone menos del 2% de los centros públicos. Comisiones Obreras lamenta, sin embargo, que no son 20, sino un centenar.