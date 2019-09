Los consejeros de Avalmadrid no pagarán de su bolsillo la multa del Banco de España

Una póliza de seguros evitará que los consejeros de Avalmadrid paguen de su bolsillo la multa del Banco de España por violar las normas de control de riesgo financiero. Todos ellos cuentan con la cobertura del seguro que firmaron en 2015 con la compañía CHUBB.

“Nos es grato informales de que la Compañía Chubb ha aceptado nuestros argumentos y, por tanto, han confirmado la cobertura de los gastos de defensa de las personas físicas aseguradas contra las cuales se dirige el procedimiento disciplinario [del Banco de España] y, en su caso, de las sanciones cubiertas que eventualmente se les impongan”. Ese fue el mensaje que recibieron los consejeros expedientados a través de una carta, a la que ha tenido acceso la SER, remitida por Adartia Global – la correduría de seguros que gestiona la póliza de Avalmadrid-.

El expediente de sanción del Banco de España, adelantado por la SER, propone una multa de 276.000 euros para los diez consejeros de Avalmadrid señalados por mala praxis bancaria [consulta más abajo las sanciones individuales].

Salvo algún requiebro legal, los consejeros no tendrán que pagar esa multa con su propio dinero porque todos cuentan con la consideración de “asegurados bajo la póliza” por haber sido implicados “en su condición de administradores o de directivos de la sociedad tomadora”, dice el escrito.

La Cadena SER ha revisado la póliza de seguros que Avalmadrid firmó en octubre de 2015 con CHUBB. Se trata de un seguro - con una prima anual de 9.553 euros- que blinda a sus asegurados ante sanciones como la del Banco de España. Los consejeros expedientados tienen asegurada una cobertura de "hasta 500.000 euros por las sanciones administrativas" que les pueda imponer cualquier organismo competente en base, por ejemplo, a la Ley sobre Disciplina de las Entidades de Crédito. Además, la póliza también les cubre los gastos de defensa, incluidas “las costas judiciales, los gastos de apelaciones, los gastos de fianzas civiles, los gastos y honorarios de abogados y expertos en la defensa de una reclamación en su contra”, recoge el seguro de Avalmadrid.

Como en todo seguro, hay excepciones

Según ha sabido la SER, varios exconsejeros ya tienen confirmado por escrito que la póliza les cubrirá la previsible sanción del Banco de España. Pero hay otros que tienen serias dudas. La correduría de seguros les ha avisado de que la póliza no cubrirá la sanción “en el supuesto de que finalmente la resolución del expediente sancionador concluyese que ha habido mala fe, dolo o intencionalidad en la conducta”. En ese caso, “los asegurados deberán pagar las cantidades adelantas por el Asegurador”, avisan.

Hay otro ángulo muerto. Si las multas – no dolosas sino negligentes- se refieren a su gestión anterior a la entrada en vigor de la póliza, las sanciones tampoco estarán cubiertas por la póliza. “En ese caso la cobertura se limitaría a los gastos de defensa de los asegurados”, aclara la correduría Adartia.

Esta última excepción inquieta a algunos consejeros expedientados, temen que la cobertura de la póliza no les beneficie. Son conscientes de que solo les cubrirá si las sanciones que les imponen se centran en su etapa al frente de esta entidad semipública, a partir de 2015 – fecha en el que se firmó la póliza-. Pero no es el caso. El Banco de España comenzó a inspeccionar Avalmadrid en 2012, en ese año se detectaron anomalías, Avalmadrid se comprometió a corregirlas. Pero en 2016 los inspectores del Banco de España comprobaron que no habían subsanado nada. De ahí la propuesta de sanción contra Avalmadrid con 100.000 euros de multa.

La Consejería de Economía también puede ser multada con 50.000 euros. El listado de consejeros sobre los que pesa una multa es el siguiente:

Fernando Rodríguez Sousa una multa de 50.000 euros . Desde abril de 2015 fue presidente de la Comisión de Riesgos de Avalmadrid

una multa de . Desde abril de 2015 fue presidente de la Comisión de Riesgos de Avalmadrid Alfonso Carcasona García , multa de 48.000 euros . Asistió a la Comisión Delegada de Riesgos el 4 de julio de 2014, una reunión fundamental donde se fijó la política de concentración de riesgos

, multa de . Asistió a la Comisión Delegada de Riesgos el 4 de julio de 2014, una reunión fundamental donde se fijó la política de concentración de riesgos Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo , multa de 45.000 euros . Fue director de Avalmadrid entre febrero de 2014 y febrero de 2016. Ya era consejero desde 2004

, multa de . Fue director de Avalmadrid entre febrero de 2014 y febrero de 2016. Ya era consejero desde 2004 Jesús Martinez Sanz , multa de 40.000 euros . Fue consejero desde 2012 hasta 2016

, multa de . Fue consejero desde 2012 hasta 2016 Jesús Vidart , multa de 33.000 euros . Fue consejero entre 2015 y 2018. También formó parte de la Comisión de Riesgos

, multa de . Fue consejero entre 2015 y 2018. También formó parte de la Comisión de Riesgos José María Rotellar , multa de 18.000 euro s. Fue consejero entre 2013 y 2014

, multa de s. Fue consejero entre 2013 y 2014 Jorge Morán Santor , multa de 15.000 euros . Fue consejero entre 2016 y 2018

, multa de . Fue consejero entre 2016 y 2018 Juan Pablo Lázaro, multa de 13.000 euros. Fue consejero entre 2013 y 2014

multa de Fue consejero entre 2013 y 2014 Pedro Irigoyen , multa de 10.000 euros fue consejero en 2014. Actualmente es el director general de Recursos Humanos de la consejería de Justicia

, multa de fue consejero en 2014. Actualmente es el director general de Recursos Humanos de la consejería de Justicia Juan Iranzo Martín, multa de 4.000 de euros. Fue consejero en 2014.

Como ya adelantó Infolibre, los directivos de Avalmadrid se repartieron primas, incluso, cuando ya sabían que el Banco de España esta investigando el sistema irregular de avales de Avalmadrid. Desde 2014, tal y como informó la SER, los directivos de Avalmadrid cobraron más de 2 millones en primas mientras se disparaba la morosidad de esta entidad.