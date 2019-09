A la 'caza' de los mejores vinos de La Mancha

Un total de doce importadores de vino, siete de Méjico y Colombia y cinco de Japón, participan hasta el próximo viernes, día 20, en una misión inversa organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 'La Mancha' para ampliar y establecer nuevos contactos comerciales.

Lo hacen atraídos por la relación calidad-precio, uno de los elementos que permiten que los vinos de esta denominación de origen sean junto a los chilenos y mejicanos, los más consumidos en este momento en el país azteca, como señala a la SER, Raúl Vega, importador de Méjico.

La misión coincide con la recogida de la variedad autóctona airén, la predominante en La Mancha, lo que permitirá a estos importadores conocer 'in situ' los rasgos de identidad de los vinos de la DO La Mancha y 'pisar' el propio viñedo, además de visitar unas siete bodegas acogidas a esta denominación, tal y como explica Ángel Ortega, gerente de la DO.

El programa se completa, a nivel cultural, con visitas a algunos de los lugares con mayor atractivo turístico de la región como Toledo, Campo de Criptana, El Toboso o las cuevas de Tomelloso, así como diferentes almuerzos y cenas de maridaje gastronómico con los platos más representativos de la cocina manchega.