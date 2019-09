¿Qué son las pistolas táser que utilizará la policía de Madrid?

Táser es una marca de dispositivos de defensa que producen descargas eléctricas. Como el modelo más utilizado es de esta marca, ya se usa ese nombre de forma genérica para hablar de ese tipo de pistolas eléctricas: "En vez de disparar una bala, dispara un cable que se engancha en la ropa. Muchas veces con eso es necesario para que la persona que esté haciendo el mal deje de hacerlo pero si no, se le da a un botón y suelta la descarga", explica de forma sencilla Javier Conde, director de Shoke, una tienda especializada en equipamiento policial y de seguridad privada que vende este tipo de pistolas por unos 2.000 euros. “El equipo genera unos pulsos capaces de controlar a sujetos agresivos, perturbados o bajo los efectos de las drogas, ya que, a diferencia de las armas no letales convencionales, basan su funcionamiento en el control de los músculos motores mediante pulsos eléctricos, similares a los dispositivos de electromedicina utilizados para la rehabilitación”, se detalla en la descripción del dispositivo. La persona disparada no pierde la consciencia en ningún momento pero sus músculos quedan paralizados, de forma que las fuerzas de seguridad pueden aprovechar esos segundos para reducirle.

Este martes, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a adquirir más de 200 de pistolas táser entre las 22 unidades de la Policía Municipal de distrito y algunas unidades policiales específicas. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que estos dispositivos se utilizarán cuando otros medios no violentos resulten "ineficaces" para inmovilizar, detener o impedir la fuga de una persona "que manifieste un peligro inminente de lesionar a terceros o a sí mismo y cuando deba impedirse la comisión de un delito".

¿Qué ley lo regula?

El uso de pistolas táser está regulado en el artículo 5.1 del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero). Sólo pueden ser usadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ámbito estatal, autonómico o local, y están totalmente prohibidas a particulares. “Ni siquiera un policía lo puede comprar a nivel particular”, advierten desde la tienda Shoke.

Los usuarios deben estar especialmente habilitados y se les exige una formación específica en el conocimiento de este arma, así como sus limitaciones y sus medidas de seguridad.

¿Dónde se está utilizando ya?

El uso de las pistolas táser por los diferentes cuerpos policiales no está sujeto a autorización previa por lo que no existe un registro centralizado del número de cuerpos de Policía Local que tiene estas armas como dotación, aunque desde el Ministerio del Interior señalan que “su número es creciente”.

La Ertzaintza las utiliza desde 2017 y, tras cuatro años de reivindicación, los Mossos d’Esquadra también lograron disponer de ellas en 2018. La Policía Nacional se está planteando su uso pero todavía no cuenta con licitación y si siquiera hay fecha estimada para su implantación. Además, se estima que unos 200 policías locales cuentan con este tipo de material. A ellos se suma ahora la policía madrileña. El Ayuntamiento de la capital recuerda que estos dispositivos son ampliamente utilizados en "los países más desarrollados" y citan Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido. En este último falleció hace tres años el exjugador de la Real Sociedad Dalian Atkinson. Entró en paro cardiaco después de que la policía inglesa le disparase con una pistola eléctrica de alto voltaje. En Estados Unidos su uso está ampliamente extendido y en algunos estados incluso pueden ser adquiridas por particulares.

¿Son peligrosas?

El alcalde de Madrid defiende que son una "alternativa moderada" al uso de armas de fuego en situaciones de crisis. Sin embargo, diversas organizaciones alertan de los riesgos del uso de este tipo de dispositivos.

Amnistía Internacional cree que estas armas son potencialmente letales. Según los datos recogidos por la ONG, al menos 500 personas fallecieron en Estados Unidos desde 2001 hasta 2012 tras recibir descargas de armas táser durante su detención o mientras estaban en prisión. Por eso, piden la creación de un organismo independiente de expertos que investigue los posibles daños y sufrimiento que pueden causar, y reclaman que se equiparen las normas de su uso a las de armas de fuego y que prohíba su uso en manifestaciones.