Bordalás olvida las polémicas con Mestalla

Desde el 29 de enero de 2019 los Valencia C.F. – Getafe C.F. no son lo mismo. Entonces los che remontaron en Copa del Rey a los azulones y lo que ocurrió en ese duelo (también en la ida) o en el partido de LaLiga ha hecho que la polémica y la tensión acompañen cada duelo entre ambos. Veremos lo que pasa este miércoles en Mestalla (20:00 horas).

"Nunca espero un mal recibimiento en ningún sitio. Somos un equipo de fútbol y lo que ocurrió el año pasado se exageró. Está olvidado”, dejó claro José Bordalás, que puso el foco en el encuentro. “Todo el mundo está centrado en sacar los partidos adelante y el Valencia, igual que nosotros, querrá ganar"”, concluyó.

En cualquier caso el ambiente enrarecido (o no) tiene un añadido: la crisis interna valencianista tras la destitución de Marcelino García Toral.

Albert Celades no tuvo el debut liguero esperado el pasado domingo ante el ‘Lega’ y ahora afronta más presionado este partido en el que podría ser más ofensivo tras probar con tres medios en los dos anteriores. Además, no podrá contar con el lesionado Gayà, cuyo puesto será para Jaume Costa, mientras que Gameiro parece que volverá a formar pareja atacante con Rodrigo.

Los 'azulones' sí acuden más aliviados a esta dura salida gracias a que el pasado domingo estrenaron su casillero de victorias y todo hace indicar que José Bordalás no hará grandes cambios pese a ser el cuarto partido en diez días. Fajr parece que volverá al equipo, mientras que Ángel también tiene muchas opciones de dar aire a Jaime Mata o Jorge Molina. Los azulones no olvidan que el sábado (16:00 horas) el F.C. Barcelona visita el Coliseum y, sea o no con Messi tras su lesión, los blaugranas son un rival de primerísimo nivel.