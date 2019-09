Puesta de largo internacional de la 'Ribera Blanca' en San Sebastián Gastronomika

Los vinos blancos de la Ribera del Duero se presentan este próximo fin de semana ante el mundo en uno de los foros gastronómicos más influyentes entre los profesionales, el San Sebastián Gastronomika. En este evento el Consejo Regulador de Ribera del Duero protagonizará el histórico momento de presentar a nivel internacional sus vinos blancos elaborados con uva albillo mayor.

Como les contamos en por primera vez en sus 37 años de historia habrá vinos blancos con DO Ribera del Duero. Tal y como confirma el propio órgano regulador en la víspera de esta cita “la reciente modificación del pliego de condiciones del reglamento de la DO ahora permite a las bodegas elaborar vinos con al menos un setenta y cinco por ciento de albillo mayor, uva autóctona de la Ribera del Duero, a la que de momento están dedicadas unas 500 hectáreas y cuyo cultivo se remonta a la Edad Media. Hasta ahora se utilizaba para complementar la elaboración de los otros vinos permitidos. Con este cambio, las bodegas podrán comenzar a comercializar con la contraetiqueta de Ribera del Duero los vinos blancos que produzcan, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.”

Pero si el etiquetado oficial con la DO Ribera del Duero será nuevo, no lo son los propios vinos, que llevan años en el mercado, aunque sin haber tenido hasta ahora la posibilidad de llevar la etiqueta oficial del Consejo Regulador al no permitirlo el reglamento. En la actualidad cerca de treinta bodegas de Ribera del Duero están elaborando vinos blancos con albillo mayor. Y aunque la producción de momento es muy limitada, sin que en la mayoría de los casos se superen las cinco mil botellas, lo que sí han recibido es muy buenas críticas tanto a nivel nacional como internacional, por lo que los vinos blancos afrontan su presentación con muchas garantías de éxito.

La presentación será el lunes 7 de octubre, entre las 11,55 y las 12,25 horas, y constará de una ponencia principal bajo el nombre “La Ribera Blanca”, que introducirá a los asistentes en la uva albillo mayor, y ofrecerá una degustación de dos de sus vinos: Lagar de Isilla Albillo y El Lebrero de Félix Callejo. La ponencia tendrá lugar en el auditorio principal, la moderará Pepe Ribagorda e intervendrán el Presidente, Enrique Pascual, el Director General, Miguel Sanz, y el Director Técnico de la DO, Agustín Alonso. En el mismo acto se proyectarán varios vídeos en los que enólogos de la DO que actualmente elaboran este tipo de vinos compartirán su experiencia con la uva albillo mayor.

Por la tarde se celebrará una cata exclusiva de vinos blancos de albillo mayor elaborados por las bodegas de Ribera del Duero, tanto algunos que ya se comercializan como otros que están en proceso de elaboración, una cita definida por los organizadores como “una autentica primicia que pretende mostrar la evolución de la albillo mayor, una uva que los enólogos comparan con el castellano de a pie por su carácter, por ser ruda, difícil, áspera y complicada al primer trato, pero que brinda una gran generosidad y versatilidad cuando se la trabaja.”

La cata será impartirá por Agustín Alonso, Director Técnico de Ribera del Duero, y Rubén Arranz, sumiller que ofreció la primera cata de vinos blancos de albillo mayor de la historia en Valladolid cuando todavía no contaban con el marchamo de la DO Ribera del Duero. Con el nombre “La Ribera Blanca: Una nueva Era”, se celebrará de 18,30 a 19,30 horas y está especialmente dirigida a la prensa y a profesionales de la hostelería y la restauración.

Los vinos que se catarán son los siguientes:

- Lagar de Isilla Albillo 2018

- Unanimous Tres Piedras 2018

- López Cristóbal Albillo 2018

- Caballero Zifar Blanco 2018

- Dominio del Pidio Albillo 2018

- Luthier Blanco 2018

- ViaderoBlanco de Albillo 2018

- Valduero Albillo Reserva 2017

- Valduero Albillo Gran Reserva 2015

- Dominio del Águila 2014 y 2012

- El Lebrero de Félix Callejo 2018

Esta presentación supone dar carácter oficial al logro que lleva varios años persiguiendo el propio Consejo Regulador para dar respuesta a las aspiraciones de numerosos bodegueros ribereños, que reclamaban la protección, conservación y vigilancia de la albillo mayor.