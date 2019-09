Santiago Moreno Echarri, de Ayegui, ganador del XIV Concurso Navarro de Txistorra

Santiago Moreno Echarri, de la carnicería Los Porches de la localidad de Ayegui, ha sido reconocido como el mejor elaborador de txistorra, al ganar el primer premio de la XIV edición del Concurso de referencia de este producto gastronómico.

El segundo premio ha correspondido a Mikel Jiménez Arellano, de la Carnicería Javier de Pamplona y el tercero a Patxi Aldasoro Guajardo, de Carnicería Pako de Olazti. La características de los galardonados de este año es que se trata de elaboradores artesanos con larga tradición familiar, en unos establecimientos que han ido viviendo un relevo generacional.

Así, el ganador Santiago Moreno Echarri, con 41 años, comenzó a trabajar en la carnicería familiar en la localidad de Ayegui en Tierra Estella cuando tenía 20 años y su txistorra es un homenaje a su padre, ya que mantiene la receta que este elaboró y que define como “muy equilibrada entre todos sus ingredientes”. Moreno Echarri destaca el honor que supone ganar en un certamen con un nivel tan elevado. “Tenía la ilusión de ser al menos finalistas y cuando han dicho mi nombre no me lo creía. Todavía tengo que asimilarlo”, explicó emocionado.

Por su parte, el pamplonés Mikel Jiménez Arellano también ha mantenido la elaboración de la receta familiar que desarrolló su padre y cree que principal secreto para una buena txistorra “es utilizar buen género”. Patxi Aldasoro de Olazti también es hijo de carnicero artesano premiado en diferentes ocasiones y ya jubilado, pero que “ni a mi me contó cuál era su secreto. Me lo he tenido que ganar a pulso”, bromea, y “elaborar mi propia receta”.

En total en esta edición han competido 42 elaboradores. Organizado por el Gremio de Carniceros de Navarra, el Concurso y la Fiesta de la Txistorra cuentan con el patrocinio de Gobierno de Navarra, Caja Rural de Navarra y Reyno Gourmet, y la colaboración de la Universidad Pública de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Quaderna Vía, Taberna, El Bordón y Estudio Baobad Danza.

Finalistas

Los otros siete finalistas son Joaquín Ochoa Echeverría de Artajona; Daniel Bacaicoa de Zubiri; Jose Ignacio Zuazu Erroz de Pamplona; José Manuel Amezcua Murcia de Mendillorri; Santiago Molinero Nuñez de Burlada; Francisco José Karasatorre Nagore de Etxarri Aranatz y Manuel Mazo Aizaguirre de Pamplona.

Fiesta en La Milagrosa

Con motivo del concurso cientos de personas han podido disfrutar de la tradicional fiesta de la txistorra en la Plaza Alfredo Floristán, una iniciativa que se ha convertido en una de la grandes citas anuales del barrio de La Milagrosa en Pamplona.