Hay días en los que todo son buenas noticias, como hoy. Se confirma por fin que Paquito saldrá del Valle , dejando atrás 40 años de vergüenza , y se condena a Victorino Alonso a dos años y medio de talego por los desbarres en el Feixolín. Hace más de 10 años que la tortuga judicial instruye la causa, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Y que me dicen de ese sargento Mañueco buscando acomodo en el chigre de la Yunta a luminarias como Cosidó, el de la policía política, o a Esther Muñoz, aquella rubia tan graciosa con los muertos y las cunetas. Y es que un buen legionario, y los de la gaviota lo son, nunca deja atrás a un hermano caído en el fragor del combate. Pregúntesele si no al soldado Silván que va camino del retiro senatorial por los servicios prestados, aunque aún no sepamos a quién. Aparte de José Luis, quiero decir.

Parece ser que tiene Mañueco un prima gemela en el ayuntamiento de Mostolés, una campeona de la creación de empleo y reparto de asesoría con plus, aunque parece que ella es más de la familia.

Y la guinda al pastel de las buenaventuras la ha puesto el rejo que Errejón le ha clavado a Pablito, en lo que empezó siendo un Vistalegre gozoso y amenaza con acabar en funeral de la izquierda fetén. Un sepelio al que ya da palo volver de nuevo porque es un clásico. ¿Quién no ha estado alguna vez en ese entierro lleno de golpes en el pecho, banderas al viento y condenas sumarísimas al traidor de turno?

En fin, que dan ganas de pedirles cordura, coherencia y cierta elegancia a estos chicos, pero ya se sabe que bajo la lluvia electoral los esfuerzos inútiles conducen siempre a la melancolía.