Zapatero pide una "reacción democrática" contra las palabras de Ortega-Smith sobre las Trece Rosas

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reclama una "reacción democrática" frente a las recientes palabras del secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, sobre las Trece Rosas en las que acusó de "torturar, violar y asesinar vilmente, así como de cometer crímenes brutales en las checas".

Preguntado al respecto, Zapatero ha apuntado que "la declaración del señor Smith sobre las Trece Rosas quizá sea la mayor infamia que recuerdo en los últimos años. Debo decir que me parece algo que no se puede pasar por alto. Es grave, serio, preocupante y exige una reacción de afirmación democrática contundente".

Esta reacción ha de versar, a su juicio "sobre lo que es el bien y el mal, la libertad y la dictadura, la mentira y la verdad, la compasión y el odio". "Estoy ciertamente muy indignado por esa declaración, porque no fueron sólo 13, fueron mujeres muy jóvenes, sin juicio, sin garantías, sin acusación de ningún tipo más que defender un país libre y democrático frente a un golpe militar", ha añadido Zapatero.

"Fueron asesinadas vilmente. Esa declaración no tiene precedentes en nuestro país, es muy seria, muy grave y debe haber una reacción democrática", ha insistido el expresidente del Gobierno en València tras participar en la convención "El futuro de los social (lo social tiene futuro)", organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La gran coalición no es viable por declaraciones como las de Ayuso

Zapatero también ha opinado que "no existen condiciones a día de hoy" para una gran coalición entre el PP y el PSOE, entre otros motivos por declaraciones como las recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que preguntaba si después de la exhumación de Franco ahora "arderían las parroquias como en el 36".

Zapatero se ha referido a estas palabras al ser preguntado por la gran coalición sobre la que conversaron los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy en la segunda jornada del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico y el levantamiento del veto al PSOE por parte del líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Hemos de esperar al resultado electoral. Lo que esperan los españoles y las fuerzas políticas es que haya un Gobierno cuanto antes. A mí me gustaría un Gobierno progresista", ha respondido concretamente a la pregunta sobre Rivera.

Respecto a la gran coalición, ha reflexionado: "no sé si en alguna ocasión en el futuro podrá ser algo viable, pero a día de hoy no existen las condiciones. Ante algunas de las manifestaciones que escuchamos de algunos dirigentes del PP, por parte de algunas presidentas de comunidad autónoma, a mí se me hace inviable".

"Me parecen muy serias algunas de las cosas que he oído esta semana por parte de las fuerzas políticas de la derecha", y se ha referido "a la presidenta Ayuso" por "invocar cosas tremendas y establecer un diálogo de confrontación simplemente por querer que se respete la memoria, la democracia y la historia".