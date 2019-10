Anquela se la juega ante el Almería

El entrenador del Deportivo, Juan Antonio Albacete Anquela, se la juega este domingo ante el Almería, segundo clasificado, en la décima jornada de la Segunda División, a la que llega tras haber sumado solo siete puntos en las anteriores nueve citas del campeonato, en las que ha encadenado ocho partidos sin ganar.

El técnico está contra las cuerdas y necesita ganar para recuperar el crédito prácticamente agotado que tiene en este momento y que incluso estuvo a punto de costarle el despido tras el 3-1 que encajó el jueves ante el Girona en un partido en el que el equipo tiró la primera parte y reaccionó de manera insuficiente en la segunda.

de un vistazo - Alineaciones probables Deportivo: Dani Giménez; Bóveda, Nolaskoain, Montero, Salva Ruiz; Bergantiños, Shibasaki; Borja Galán, Aketxe, Borja Valle; Christian Santos o Samuele Longo. Almería: René; Romera, Petrovic, Maras, Iván Martos; Sergio Aguza, César de la Hoz; Corpas, Vada, Gaspar; Sekou. Árbitro: Sagués Oscoz, del Comité Vasco. Estadio: Abanca-Riazor. Hora: 18.30 CET (16.30 GMT).

Nada le sale a este Deportivo al que le penalizan los errores individuales y que cojea en las acciones colectivas en defensa y también en ataque; un equipo sin confianza en el terreno de juego, bloqueado, sumido en una profunda depresión que le ha situado en la penúltima posición de la clasificación cuando su objetivo de partida era, como mínimo, estar entre los seis primeros.

Los coruñeses regresan a Riazor después de que en el anterior partido como local un empate ante el Mirandés (1-1) con un juego y un resultado que motivaron las críticas del público, los cánticos contra el director deportivo y, con menos voces, contra el Consejo de Administración.

Anquela afronta su final sin los lesionados David Simón, Michele Somma y Mamadou Koné y con algunas dudas en la formación inicial, a la que, probablemente, regresen el japonés Gaku Shibasaki, Borja Galán y Christian Santos y en la que podrían producirse cambios en la línea defensiva, tal vez con Peru Nolaskoain por Lampropopulos.

El griego es el reflejo de la situación del Deportivo, comprometió a Nolaskoain en el primer gol del Girona y cometió el error que cortó la recuperación del Deportivo en Montilivi. Pidió perdón públicamente y la próxima semana se irá con su selección, como Shibasaki, Víctor Mollejo y Francisco Montero.

El rival: el Almería

La UD Almería llega a Riazor con el objetivo de intentar aprovecharse del estado de ansiedad del Deportivo, y resarcirse de sus dos derrotas seguidas en sus tres partidos en una semana, tras caer en casa con el Cádiz y fuera en Gijón.

Además, a estos malos resultados se le une el empate en la jornada anterior en el campo del Rayo, por lo que a los pupilos del técnico portugués Pedro Emanuel no les queda otra que reaccionar si quieren mantener su puesto de privilegio, aunque son conscientes de que les espera un rival herido.

Los rojiblancos jugarán en un campo en el que nunca han ganado en Segunda División, aunque sí en Primera. Pero del pasado no se vive, como se sobrentiende si se toma por ejemplo esta misma temporada, inmaculada en las siete primeras jornadas y que en las dos últimas han deparado un retroceso en el rendimiento.

La obligación de los almerienses en el estadio del Dépor es conseguir la victoria para no perder una senda que no es tan mala, aunque sí la imagen de ese partido en Gijón o del anterior en casa frente al Cádiz, en los que el equipo no fue ni la sombra del que arrancó la campaña.

Para Riazor, Emanuel tiene la duda de un fijo en su esquema como el central camerunés Lucien Owona, que terminó con molestias el choque en El Molinón, y en el caso de que no esté disponible podría sustituirlo el medio serbio Radosav Petrovic, quien también puede actuar en el eje de la zaga para jugar al lado de Maras.

También tiene para esa posición específica al nigeriano Valentine Ozornwafor, aunque no ha disputado minutos con el equipo todavía, y en la segunda parte en Gijón lo hizo Iván Martos, aunque el hecho de que a A Coruña haya viajado toda la plantilla abre el abanico de posibilidades en la posible elección del técnico del Almería.