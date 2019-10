El comité de huelga tacha de "indecente" la propuesta de Ambulancias Tenorio

El comité de huelga de Ambulancias Tenorio ha tachado de "indecente" la propuesta de la empresa de que los trabajadores abandonen los paro iniciados este lunes en demanda del cumplimiento de la normativa laboral "sin recibir nada a cambio".

Señala que la empresa apoya su requerimiento en que, según su criterio, ha sido “escaso” el seguimiento de la plantilla en este primer paro, una visión que no comparte el comité de empresa, ya que gran cantidad de trabajadores que estaban libres se han concentrado a las puertas del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres en defensa de sus derechos y por la defensa de los derechos de los pacientes.

Reitera que, por desgracia, el paro no ha podido ser seguido por los trabajadores en activo por culpa "de los abusivos" servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y ha criticado "el torticero método" que ha usado la empresa para “comunicarlos”, que ha colocado a los trabajadores en un estado de inseguridad jurídica en el que no tenían la certeza de si podían o no podían ejercer su derecho a huelga.

Añade que desde el comité de huelga le han trasladado que en caso de duda no hagan la huelga y que trabajarán en solucionar la situación para que puedan ejercer la huelga con absoluta tranquilidad.

El comité de huelga ha afirmado que ni empresa, ni SES se han puesto en contacto con ellos, lo que, a su juicio, deja claro el poco interés que tienen en que se solucione un conflicto a cuyas consecuencias han puesto coto con la fijación y la gestión de los abusivos servicios mínimos.

Asegura que si alguien tiene la capacidad de parar la huelga de manera inmediata es el Servicio Extremeño de Salud, ya que la ley le obliga a vigilar el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato, entre las que están las cláusulas sociales.