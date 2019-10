DO Binissalem estrena nueva web

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Binissalem apuesta por el universo internet, con la presentación de su nueva web.

Los cinco municipios de la DO Binissalem: Santa Maria del Camí, Consell, Binissalem, Santa Eugènia y Sencelles, nos invitan a recorrer el territorio, disfrutando de su historia, cultura, fiestas, paisajes, la esencia de sus viñedos y bodegas, las tradiciones relacionadas con el apasionante mundo del vino y saborear sus variedades autóctonas: Manto Negro, Callet, Moll Gorgollassa y Gino Ros.

En su nueva web encontraremos una detallada información de la Festa des Vermar de Binissalem, la Festa del Vi Novell de Santa Maria, Wine Days, entre otros atractivos que tienen lugar en la comarca y todas sus bodegas. El nuevo formato on line permite suscribirte a la web de la DO y recibir, a través de su newsletter, todas las novedades y eventos relacionados con los vinos de la DO Binissalem.

Como lanzamiento de esta nueva página de la DO Binissalem, entre los suscriptores del mes de octubre de 2019, sortearán 15 plazas para el próximo curso de cata.

Más información en www.binissalemdo.com