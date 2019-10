Momentos convulsos

No recordaba un debate político tan intenso y tan extenso como este en el que estamos inmersos desde antes del verano. He visto a personas habitualmente alejadas de la política que participaban activamente en conversaciones con verdadera pasión. He presenciado debates hasta en consultas médicas, no digamos nada de cafeterías, bares y encuentros familiares. Los votantes de izquierdas manifiestan su enfado porque habiendo ganado sus partidos, no han sabido o podido formar un Gobierno de progreso. Demasiado empeño en marcar de principio las líneas rojas que imposibilitan el acuerdo. Los partidarios de la derecha contentos con la segunda oportunidad que se les ofrece.

El debate se ha visto intensificado estos días por un verdadero acontecimiento como es sacar los restos del dictador del mausoleo de Cuelgamuros. Es un hecho que pasará a la historia y también el Gobierno que ha tomado la decisión. Sin este hecho la aplicación de la Ley de Memoria Histórica no era congruente. El debate que ha provocado ha dejado al descubierto, por si no lo estuviera ya, que esta derecha que tenemos no tiene nada que ver con la derecha europea. En ningún momento el PP ha apoyado algo tan elemental como devolver la dignidad a los españoles y darle sentido a nuestra democracia. No pueden hacerlo porque el franquismo está en su ADN. La otra izquierda, también lo critica porque se hace en periodo electoral. Vale. Pero la culpa será en todo caso de la familia del dictador que lo ha retrasado todo lo posible.

Luego está la sentencia del procés y sus consecuencias, pero esa es otra historia.